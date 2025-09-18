Mevsim geçişlerinde hastaneye başvuran birçok kişinin testi pozitif çıktı: Covid-19 alarmı çalıyor

Son haftalarda grip benzeri semptomlarla hastanelere başvuran birçok kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması, uzmanları endişelendiriyor. Türkiye’de, özellikle Omicron varyantının alt tipleri olan Stratus ve Nimbus hızla yayılırken hastalığın yeniden ağır seyretmeye başladığına ilişkin uyarılar geliyor.

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Aydın, vaka sayılarının ciddi şekilde artığını belirterek “Tatil dönüşü, toplu etkinlikler ve okulların açılması bunda büyük rol oynuyor. Biz sağlık çalışanları da bu durumdan etkileniyoruz çünkü maruz kalma oranımız arttı ve haliyle hasta olan meslektaşlarımız çoğaldı. Önlemler de gevşeyince, hem hastalarımızda hem bizde hastalık oranları yükseldi. Açıkçası en büyük endişemiz, grip sezonunun da başlamasıyla beraber rakamların daha da artması” dedi.

Aydın, “Nimbus, özellikle çok şiddetli boğaz ağrısıyla kendini belli ediyor; hatta bazı hastalar ‘Bıçak gibi boğaz ağrısı’ diye tarif ediyor. Ses kısıklığı ve mide-bağırsak şikâyetleri de olabiliyor. Stratus ise boğazda kaşıntı, kuru öksürük ve yorgunlukla daha çok ortaya çıkıyor. İkisi de hızlı yayılıyor ama hastalığın eskisinden çok daha ağır geçtiğine dair güçlü bir veri yok” diye konuştu. Covid-19’un genelde gribe göre daha sinsi başladığına dikkat çeken Aydın, “Boğaz ağrısı, ses kısıklığı, öksürük ve yorgunluk sık görülüyor. Grip ise aniden geliyor; yüksek ateş, titreme ve kaseklem ağrılarıyla birden yakalıyor” ifadelerini kullandı.

‘İŞ YÜKÜ ARTIYOR’

Sağlık emekçileri için en büyük sorunun artan maruziyet nedeniyle hasta olunması olduğunu belirten Aydın, “Kadrolar eksilince iş yükü daha da artıyor. Üstelik hasta sayıları çoğaldıkça nöbetler uzuyor, stres ve tükenmişlik de kaçınılmaz hale geliyor. Bazen koruyucu ekipman ya da test imkânları yetersiz kalabiliyor. Bir de Covid-19 ve grip salgınlarının aynı döneme denk gelmesi ihtimali var; bu da sağlık sistemini çok zorlayacak gibi görünüyor” dedi.