MHRS alarm veriyor!
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alamama krizi derinleşiyor.
İstanbul’da şu anda MHRS’de beş branşın önümüzdeki günlerde randevusu bulunmuyor. Bu branşlar arasında çocuk diş hekimliği, çocuk ve ergen ruh sağlığı, deri ve zührevi hastalıkları, göz hastalıkları ve psikiyatri bölümleri yer alıyor. Bazı branşlara ise 15 gün veya bir ay sonrasına randevu bulunabiliyor.
Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Uzman Dr. Ertuğrul Oruç, “Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki sistemden memnun olmayan yurttaş hastaneye gidiyor” dedi.
Acillerde de yoğunluk yaşandığını belirten Oruç, “Doktora şiddet vakaları da bu ortamlarda meydana geliyor” ifadelerini kullandı.
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