Koca, MHRS’de yan dallarda sevksiz randevu verildiğini söyledi, yurttaşlar ‘alamıyoruz’ dedi: Bakan ‘yanlış’ biliyor

Yayınlanma: 11.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2023 - 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vatandaşımız, ilk defa muayene olacağı zaman, bir sevk olmadan, kendi talebiyle endokrinoloji kliniğinden randevu alabiliyor. Aile hekimleri vatandaşlarımızı doğru branşlara yönlendirebilir. Bununla ilgili bir çalışmamız var” dedi.

Ancak, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) genelgesine göre endokrinoloji gibi yandallar, ana dal tarafından sevk açılmadığı sürece MHRS tarafından randevuya kapalı.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı da açıklamaya, “Sevk işlemlerini de yaparsak bu hasta sayısı 3 katına çıkar” sözleriyle tepki gösterdi.

AİLE HEKİMINE YENİ YÜK

Bakan Koca, sağlık hizmetlerinin sunumunda basamaklandırma sistemiyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Koca, “Vatandaşımız, ilk defa muayene olacağı zaman, bir sevk olmadan, kendi talebiyle örneğin endokrinoloji kliniğinden randevu alabiliyor. Oysa hastanın ihtiyacının bir endokrinolog olmasını bilmesini beklemek doğru değil. Vatandaşımızı önce dâhiliye hekimi görüp, ihtiyacın bir endokrinoloji uzmanı görmesi olduğunu söylemesi lazım. Bizde, bunun yerine, kişi kendi ihtiyacını endokrinoloji olarak tanımlayıp randevu alıyor” dedi.

Bakan Koca, “Bu bize katlanarak iş yükü olarak dönüyor. Gerekli çözümleri geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Koca, “Bir sağlık profesyonelinin yurttaşı yönlendirmesi daha doğru. Aile hekimleri vatandaşlarımızı doğru branşlara yönlendirebilir. Bununla ilgili bir çalışmamız var” diye konuştu.

YURTTAŞLARDAN TEPKİ

Ancak, MHRS genelgesine göre yandallardan sevk açılmadığı sürece randevu alınamıyor. Örneğin, endokrinoloji bölümü için dahiliye uzmanının hastayı sevk etmesi gerekiyor. Bu nedenle söz konusu açıklamaları sosyal medyadan paylaşan Koca’ya yurttaşlardan tepki yağdı. Bir yurttaş, “Sayın bakan, direkt endokrinolojiden randevu alınamıyor. Sistem sağlık geçmişimi tanımıyor ve bana randevu vermiyor. Size eksik bilgi verilmiş sanki” ifadelerini kullandı.



'HASTA SAYISI 3 KATINA ÇIKAR'

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, yandal sevkini aile hekimlerinin yapılacağına ilişkin “Endokrinolojiden sevksiz randevu almak gibi gerçekliği olmayan bir açıklama. İnsanlara daha aile hekiminden randevu alamıyorlar nasıl endrokrinoloji randevusu alsınlar?” dedi.

Yurttaşların en yakınındaki sağlık kurumuna gidip, oradan sağlık ihtiyacını karşılayabilmesi gerektiğinin altını çizen Kırımlı, “Dünyada da aile hekimliği sağlık sorununun yüzde 85’inin çözüldüğü yerlerdir. Bizde bir aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 500. Biz 11 ile 12 bin civarında hasta bakıyoruz yılda. Bakanın dediği gibi sevk işlemlerini de yaparsak bu hasta sayısı 3 katına çıkar” dedi. Kırımlı, “Şehir hastanesi yapmayıp aile hekimliği yapmaları, asistan almayıp aile hekimi almaları lazım. Dahiliyeye gidilmesi gerekir. Daha grip aşısını yapamıyoruz sevki nasıl yapacağız?” ifadelerini kullandı.

Aile hekimlerine yönelik şiddete dikkat çeken Kırımlı, “Önce saldırganları yakalasınlar. Kapımızdaki kuyruğu artırarak bu sorunu çözemezler” dedi.

