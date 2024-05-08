MHRS’de randevu krizi sürüyor, yurttaş kendini sistemin içinde sıkışmış hissediyor: İki dakikada muayene!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.05.2024 - 04:00

Bir yandan yurttaşlar randevu bulamazken bir yandan da doktorlara MHRS sisteminden 5 dakikada bir muayene randevusu geliyor. İstanbul’da bir eğitim araştırma hastanesinde bugün (8 Mayıs) için bir doktora 16.00- 16.07-16.09-16.10 saatleri aralığında iki dakikalık muayene randevusu verildi. Hekimler, bu durumun sağlıkta şiddete ve malpaktris davalarında artışa neden olacağını vurgulayarak “Sağlık iki dakikaya sığmaz. İki dakikalık muayene süresi kabul edilemez” dedi.



"FATURA DOKTORA ÇIKIYOR"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ertuğrul Oruç, sağlık sisteminin eksikliklerinin faturasının doktorlara kesildiğini vurguladı. İstanbul’da bazı bölümlerde randevu almanın zor olduğunu dile getiren Oruç, “Sağlık Bakanlığı hastanelerde randevu bulamama sorunu nedeniyle kendisini sıkışmış olarak hissediyor ve hastanelere daha fazla muayene yaptırmak istiyor. Daha çok muayene yapılsın ki daha çok hasta bakılsın gibi bir denklem var ortada. MHRS sistemi, doktorları 10 dakika içerisinde birden fazla hastaya bakmaya zorlayan bir sistem haline geldi” dedi.



BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLMELİ



Yayımlanan sağlık verilerine göre son bir yılda özel ve kamu olmak üzere hastanelerde 850 milyon muayene yapıldığını belirten Oruç, “Neden bu kadar hastaneye başvuru var diye baktığımızda grip olanın da kanser olanın da hastaneye geldiğini görüyoruz. Randevu trafiği nedeniyle esas bu işten yararlanması gereken hasta kitlesine ulaşamıyoruz. Birinci basamak Aile sağlığı merkezlerinde halledebilecek hastalıkların hastaneye taşınmaması gerekiyor” dedi.

