MHRS’de randevu krizi sürüyor, yurttaş kendini sistemin içinde sıkışmış hissediyor: İki dakikada muayene!
Sağlıkta yaşanan sorunlar her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı uygulaması Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastaların randevu alamama sorunu da bunlardan birisi.
Bir yandan yurttaşlar
randevu bulamazken bir yandan
da doktorlara MHRS sisteminden
5 dakikada bir muayene
randevusu geliyor.
İstanbul’da bir eğitim
araştırma hastanesinde
bugün (8 Mayıs) için
bir doktora 16.00-
16.07-16.09-16.10
saatleri aralığında iki
dakikalık muayene randevusu
verildi. Hekimler, bu durumun
sağlıkta şiddete ve malpaktris
davalarında artışa neden olacağını
vurgulayarak “Sağlık iki dakikaya
sığmaz. İki dakikalık muayene
süresi kabul edilemez” dedi.
"FATURA DOKTORA ÇIKIYOR"
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e
değerlendirmelerde bulunan
İstanbul Tabip Odası Yönetim
Kurulu üyesi Dr. Ertuğrul Oruç,
sağlık sisteminin eksikliklerinin
faturasının doktorlara kesildiğini
vurguladı. İstanbul’da bazı
bölümlerde randevu almanın
zor olduğunu dile getiren Oruç,
“Sağlık Bakanlığı hastanelerde
randevu bulamama sorunu
nedeniyle kendisini sıkışmış
olarak hissediyor ve hastanelere
daha fazla muayene yaptırmak
istiyor. Daha çok muayene yapılsın
ki daha çok hasta bakılsın gibi bir
denklem var ortada. MHRS sistemi,
doktorları 10 dakika içerisinde
birden fazla hastaya bakmaya
zorlayan bir sistem haline geldi”
dedi.
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLMELİ
Yayımlanan sağlık
verilerine göre son bir yılda
özel ve kamu olmak üzere
hastanelerde 850 milyon
muayene yapıldığını belirten
Oruç, “Neden bu kadar
hastaneye başvuru var diye
baktığımızda grip olanın da
kanser olanın da hastaneye
geldiğini görüyoruz. Randevu
trafiği nedeniyle esas bu
işten yararlanması gereken
hasta kitlesine ulaşamıyoruz.
Birinci basamak Aile
sağlığı merkezlerinde
halledebilecek hastalıkların
hastaneye taşınmaması
gerekiyor” dedi.
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