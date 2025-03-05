Mide kanseri tedavisinde yeni umut: İmmünoterapiden Robotik Cerrahiye

Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:36

Güncelleme: 05.03.2025 - 11:36

Son yıllarda hızla yaygınlaşan mide kanseri, ülkemizde en sık görülen kanserler arasında 5’inci sırada yer alıyor. Ancak erken teşhis için tarama yöntemi olmadığından çoğunlukla ileri evrede tanı konulan bu sinsi hastalık, kansere bağlı ölümler arasında 3’üncü sıraya yükselmiş durumda.

SON YILLARDA MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE CİDDİ İLERLEMELER VAR

Bu önemli hastalığın tanı ve tedavisi alanında çalışan farklı tıp branşlarından 200’ü aşkın uzman, 28 Şubat-1 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen uluslararası sempozyuma katıldı. Acıbadem Üniversitesi Gastrointestinal Onkoloji Ünitesi öncülüğünde düzenlenen "Gastroözofageal Bileşke Kanserinde Güncel Yaklaşımlar: Multidisipliner Perspektifler ile Tedavi ve Gelecek Vizyonu Sempozyumu”nda, mide kanserinde immünoterapiden genetik testlere, radyoterapinin rolünden endoskopik işlemlere kadar birçok güncel tedavi yöntemi ele alındı.

ERKEN TEŞHİS VE GENETİK TESTLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Sempozyumda konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erman Aytaç, mide kanserinin tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. Cerrahi, ilaç tedavileri, immünoterapi ve radyoterapi alanında hastalar için daha etkili ve konforlu yöntemlerin kullanılmaya başlandığını vurgulayan Prof. Dr. Aytaç, “Ameliyatları artık eskisi gibi agresif yapmıyoruz. Karında birkaç küçük delik açarak gerçekleştirdiğimiz cerrahi işlemler sayesinde hastalar daha hızlı iyileşiyor ve yaşam kaliteleri artıyor” dedi.

Prof. Dr. Aytaç, mide kanseri için ülkemizde özel bir tarama yöntemi bulunmadığını ve bunun büyük bir eksiklik olduğunu ifade etti. Kilo kaybı, iştahsızlık, karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtileri olan bireylerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini söyleyen Aytaç, özellikle ailesinde 40 yaşından önce mide kanseri teşhisi konulan kişilerin genetik test yaptırmasının önemine dikkat çekti.

İMMÜNOTERAPİ, CERRAHİ KADAR ETKİLİ OLABİLİYOR

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Avrupa Medikal Onkoloji Derneği’nin (ESMO) Sindirim Sistemi Kanserleri Araştırma Başkanı, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sara De Dosso da mide kanseri tedavisinde immünoterapinin çığır açan gelişmelerden biri olduğunu belirtti. İmmünoterapinin bağışıklık sistemini harekete geçirerek tümörle savaşmasına yardımcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. De Dosso, bu yöntemin bazı hastalarda cerrahi kadar etkili sonuçlar verdiğini ifade etti. Ancak bu tedavinin her hasta için uygun olmadığını belirten De Dosso, “Doğru hastayı seçmek çok önemli. İleri evre mide kanseri hastalarında olduğu kadar, erken evrede de immünoterapiyi kullanmak istiyoruz” dedi.

RADYOTERAPİNİN ROLÜ YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Mide ve yemek borusunun birleşim bölgesindeki kanserlerin tedavisinde radyoterapinin gerekliliği de sempozyumda tartışılan konular arasındaydı. Prof. Dr. Erman Aytaç, son çalışmaların, bazı hastalarda kemoterapi ve cerrahinin radyoterapi olmadan da benzer sonuçlar verdiğini gösterdiğini belirtti. “Bu sayede hastaları gereksiz yan etkilerden koruyarak, daha etkili tedavi yöntemleri sunabiliyoruz” diyen Aytaç, hangi hasta gruplarında radyoterapiye ihtiyaç duyulduğunu belirlemek için bilimsel çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

ROBOTİK VE ENDOSKOPİK CERRAHİNİN YÜKSELİŞİ

Sempozyumda, mide kanseri cerrahisinde minimal invaziv yöntemlerin yaygınlaşması da ele alındı. Prof. Dr. Aytaç, robotik cerrahinin açık ameliyatlara göre daha hızlı iyileşme sağladığını ve büyük kesilere gerek kalmadan operasyonların gerçekleştirilebildiğini belirtti. Ayrıca, çok erken evre mide kanserlerinde endoskopik yöntemlerle organın tamamı ya da bir kısmı alınmadan hem tanı koymanın hem de tedavi etmenin mümkün olduğunu vurguladı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ÇOK HIZLI İLERLİYOR

İmmünoterapinin mide kanserinde yeni umutlar sunduğunu belirten Prof. Dr. Sara De Dosso, bilimsel çalışmaların çok hızlı ilerlediğini söyledi. “İster tek başına, ister kemoterapi ve cerrahi ile kombinasyon halinde uygulansın, immünoterapi hastaların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve tam iyileşmelerini sağlamayı hedefliyor” dedi.