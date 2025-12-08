Migren sandığınız baş ağrısının asıl sebebi ’Fibromiyalji’ olabilir

Şiddetli ve tekrarlayıcı baş ağrıları, hastaların yaşam kalitesini ve çalışma performansını düşüren en önemli sağlık sıkıntılarının başında geliyor. Genellikle "migren" tanısı ile tedavi edilmeye çalışılan bu ağrıların, aslında kas ve iskelet sistemindeki bozukluklardan kaynaklanabileceği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serdar Saraç, geçmek bilmeyen baş ağrılarında fibromiyalji ve boyun kaynaklı problemlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"BAŞ AĞRILARININ GİZLİ SORUMLUSU: FİBROMİYALJİ"

Migrenin genellikle tek taraflı, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği, ışık ve sese duyarlılık oluşturan ciddi bir sıkıntı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Serdar Saraç, birçok hastanın altta yatan gerçek sebep bulunmadan migren teşhisi aldığını ifade etti. Saraç, "Baş ağrısına en sık sebep olan ancak gözden kaçan iki önemli faktör; fibromiyalji ve boyun problemleridir. Fibromiyaljide boyun, kafa, omuz kuşağı ve sırttaki kas sorunları, ilaca dirençli çok ciddi baş ağrılarına yol açar. Hasta o kadar şiddetli ağrı çeker ki sık sık acil servise gitmek zorunda kalır ve kendini tükenmiş hisseder" şeklinde konuştu.

"İLAÇLA DEĞİL, KURU İĞNE TEDAVİSİYLE ÇÖZÜM MÜMKÜN"

Fibromiyalji kaynaklı baş ağrılarının sadece ağrı kesicilerle geçiştirilemeyeceğini belirten Dr. Saraç, tedavinin anahtarının fiziksel müdahale olduğunu söyledi. Saraç, "Bu ağrılar ancak fibromiyaljinin doğrudan tedavisi ile ortadan kalkabilir. Başağrısını doğuran kas grupları detaylı bir muayene ile tespit edildikten sonra, ’kuru iğne tedavisi’ gibi özgün yöntemlerle tedavi edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"ONLARCA YILLIK AĞRILAR BİRKAÇ HAFTADA BİTEBİLİR"

Boyun kaynaklı fonksiyonel bozuklukların da migreni taklit eden ağrılara neden olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Serdar Saraç, şunları kaydetti:

"Boyun kireçlenmeleri, diskopatiler, mekanik blokajlar ve boynun fonksiyonel yetersizlikleri, kronikleşen şiddetli ağrılara zemin hazırlar. Boyun ile ilgili rahatsızlıkların fiziksel tedavisi, migren sanılan bu ağrıları ortadan kaldırır. Özellikle iyi planlanmış bir boyun restorasyonu ile hastanın onlarca yıldır çektiği ve migren sandığı ağrılar, birkaç hafta içinde tamamen iyileşebilir."

Dr. Saraç son olarak, kronik baş ağrılarında hastadan alınan ayrıntılı hikaye ve kapsamlı muayenenin, doğru teşhis ve kalıcı tedavi için şart olduğunu sözlerine ekledi.