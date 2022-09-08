Mısır'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

08 Eylül 2022 Perşembe, 09:39

Mısır Sağlık Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, bir Mısırlıda virüsün tespit edildiği ve bu kişinin hastanede karantinaya alındığı bildirildi.

Bir Avrupa ülkesinde ikamet izni bulunan 42 yaşındaki Mısır vatandaşının, bu ülkeyi sık sık ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve temas ettiği kişilerle ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.



