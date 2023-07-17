Miyop nedir? Miyop belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Yayınlanma: 17.07.2023 - 14:17

Güncelleme: 17.07.2023 - 14:18

Miyop belirtileri genellikle çocukluk çağında veya ergenlik döneminde ortaya çıkar ve zamanla ilerleyebilir.

MİYOP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Miyop belirtilerinin en yaygınları şunlardır:

• Uzaktaki nesnelerin bulanık görülmesi: Bu, miyopun en yaygın belirtisidir. Yakındaki nesneler genellikle net görünürken, uzak mesafedeki nesneler bulanık veya belirsiz görünebilir.

• Gözleri kısarak bakma: Miyop bireyler genellikle uzaktaki nesneleri daha net görmek için gözlerini kısarlar.

• Baş ağrıları: Uzaktaki nesneleri net görmek için göz kaslarının aşırı çalışması, baş ağrısına yol açabilir.

• Göz yorgunluğu: Miyop, gözlerin yorulmasına veya rahatsızlık hissetmesine neden olabilir, özellikle yoğun bir göz çalışması sonrası, örneğin bilgisayar kullanımı veya uzun süreli okuma.

• Okul performansında düşüş: Çocuklarda ve gençlerde, okul performansında beklenmedik bir düşüş miyopun bir belirtisi olabilir.

Unutmayın ki bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, bir göz doktoruyla görüşmek önemlidir. Göz doktoru, belirtilerin nedenini doğru bir şekilde teşhis etmek ve uygun tedavi seçeneklerini sunmak için gerekli deneyime ve bilgiye sahiptir.

MİYOP NEDEN OLUR?

Miyop, genellikle gözün ön-arka ekseninin normalden daha uzun olması nedeniyle oluşur. Bu durum, ışığın doğru bir şekilde kırılamamasına ve sonuç olarak retinanın önüne düşmesine yol açar. Bu da uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine neden olur.

Miyop genellikle genetik faktörlere bağlıdır ve çocukluk ya da ergenlik döneminde başlar. Ancak, diğer faktörler de miyop riskini artırabilir. Örneğin, yoğun görsel çalışma ve yakına odaklanma gerektiren aktiviteler, miyop gelişimini hızlandırabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, ayrıca çocukların yeterince dışarıda vakit geçirmemesinin de miyop riskini artırabileceğini göstermiştir. Bu, doğal ışığın göz sağlığı üzerindeki olumlu etkisinden kaynaklanabilir.

MİYOP DERECELERİ

Miyop, derecesine bağlı olarak hafif, orta, yüksek veya çok yüksek miyop olarak sınıflandırılabilir. Genellikle, -0.25 ila -3.00 dioptri arasındaki miyop hafif, -3.25 ila -6.00 dioptri arasındaki miyop orta, -6.25 dioptri ve üzeri miyop ise yüksek miyop olarak kabul edilir. Bu miyop dereceleri, gözlük veya lens reçetelerinde belirtilir.

Miyop dereceleri ve görme kalitesi arasındaki ilişkiyi de anlamak önemlidir. Daha yüksek bir miyop derecesi, daha kötü bir görme anlamına gelir. Örneğin, hafif miyopu olan bir kişi genellikle yakın nesneleri net bir şekilde görebilir, ancak uzaktaki nesneler bulanık görünür. Orta ve yüksek miyop derecesi olanlar, hem yakını hem de uzağı bulanık görebilirler.

MİYOP NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Miyop tedavisi genellikle durumun şiddetine bağlıdır ve bir dizi seçenek sunar. En yaygın kullanılan tedavi yöntemleri gözlük ve kontakt lenslerdir. Bu çözümler, ışığın göz üzerinde daha odaklı bir şekilde kırılmasını sağlar ve böylece daha net bir görüş elde edilir.

Daha şiddetli miyop durumlarında, daha agresif tedavi yöntemleri gerekebilir. Bu, lazer göz cerrahisi (örneğin LASIK, LASEK, PRK) veya göze lens implantı (fakik IOL veya RLE gibi) yerleştirme işlemlerini içerebilir. Bu tedaviler genellikle miyopun kalıcı olarak düzeltilmesini sağlar, ancak her tedavi yönteminin potansiyel riskleri ve yan etkileri vardır.

Özellikle çocuklarda ve gençlerde miyopun ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlayan bir dizi tedavi yöntemi de vardır. Bunlar arasında özel tasarlanmış kontakt lensler, atropin göz damlaları ve belirli göz egzersizlerini içerir.

Miyop tedavisi için en uygun yöntemi belirlemek adına bir göz sağlığı profesyoneli ile görüşmeniz önemlidir. Her kişinin durumu ve ihtiyaçları farklıdır ve bu nedenle tedavi seçenekleri de kişiden kişiye değişir.