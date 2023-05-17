'Hipertansiyon anne ve bebek ölümlerine neden oluyor'

Yayınlanma: 17.05.2023 - 12:24

Güncelleme: 17.05.2023 - 13:11

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Soner Pul, 17 Mayıs Hipertansiyon Günü nedeniyle gebelik döneminde görülebilen yüksek tansiyonun etkileri hakkında bilgi verdi.

"Gebelik öncesi tansiyon problemi olmasa bile, gebeyken tansiyona mutlaka baktırmak, her hastane kontrolünde düzenli ölçümler yaptırmak önem taşıyor" diyen Pul, hamileliğin birçok kadında normal bir şekilde seyretse de bazen tehlikeli olabilen heyecanlı bir yolculuk olduğunu ifade etti.

"ÖNLEMLER ALMAYA ÇALIŞIR"

Türkiye'de her üç yetişkinden birinde görülen yüksek tansiyonun kalp sorunları, beyin kanaması ve inme gibi sorunlara yol açabildiğini söyleyen Pul, “Gebelik sürecinde rutin kontrollerde hekimler tansiyonu yükselebilecek anne adaylarını tespit eder ve birtakım önlemler almaya çalışır. Hareketsiz yaşam tarzı olanlar, obezler ve hızlı kilo alanlar, diyabet (şeker hastalığı) gebelik şekeri olanlar, sinir ve stresli yaşamı olanlar riskli hastalardır” diye konuştu.

"UYGUN TEDAVİ BAŞLANMALIDIR"

Normal bir tansiyonun 120 mmHg ve 80 mmHg olması gerektiğine değinen Pul, şöyle devam etti:

"Gebelikte tansiyonlar genelde bu değerden daha düşük olup 90/60 mmHg’ya kadar düşebilir. Gebelikte düşük tansiyon annede halsizlik, göz kararmaları, çarpıntı gibi şikayetlere sebep olabilir, tansiyon ne kadar düşükse belirtiler artar. Bu düşük tansiyon bol sıvı alımı ve besin düzenlenmesiyle kolaylıkla kontrol altına alınabilir, çoğu zaman bebek için de endişelenmeye gerek olmaz. Fakat 120/80 mmHg üzerinde olan tansiyon değerleri yüksek tansiyon değerleridir ve annede ve bebekte ciddi sıkıntılar yaratabilmektedir. Muhakkak takip edilmeli, uygun tedavi başlanmalıdır. Annenin 20. haftadan önce veya gebelik öncesi tansiyonu yüksekse ‘’kronik hipertansiyon’’ denilmektedir. Eğer annenin tansiyonu 20. haftadan sonra yükselmeye başlarsa "preeklampsi", halk arasında ‘’gebelik zehirlenmesi’’ deriz. Her iki durum da önemlidir ve ciddiye alınmalıdır."

"İSTİRAHAT EDİLMELİDİR"

Pul, hipertansiyona karşı neler yapılması gerektiğini de belirterek, "Gebelikte yüksek tansiyon varsa öncelikle düzenli beslenme ve sakin yürüyüşler yapılmalı, stresli ortamlardan, aşırı yorgunluktan kaçınılacak şekilde yaşam koşulları düzenlenmeli ve istirahat edilmelidir. Evde tansiyon takibine devam edilmeli ve kadın doğum uzmanıyla paylaşılmalıdır. Buna rağmen tansiyonlar istenilen seviyede değilse medikal tedavi başlanmalıdır. Başlanan ilaç tedavisine rağmen cevap alınamayan durumlarda anne ve bebeğin durumu değerlendirilir, gerekirse doğum planlanabilir. Çünkü bu hastalığın kesin tedavisi doğumdur. Gebelik tansiyonu olan hastaların muhakkak tam teşekküllü hem erişkin hem yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan, kan bankası olan, ameliyat hizmetinin 24 saat verildiği, 3. basamak hastanelerde takip edilmesi doğrudur. Gebelik sürecinde tansiyon ciddi bir problemdir, ihmale gelmez. Dikkat etmekte ve ölçmekte fayda var" ifadelerini kullandı.