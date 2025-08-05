Modern çağın hastalığı: Dijital göz yorgunluğu

Son yıllarda teknolojik cihazların hayatımızdaki yeri giderek artarken, göz sağlığı da bu değişimden olumsuz etkileniyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Yiğit, dijital ekranlara uzun süre maruz kalmanın artık 'çağın hastalığı' haline gelen dijital göz yorgunluğuna neden olduğunu belirterek, bu durumun hem yetişkinlerde hem de çocuklarda göz sağlığını tehdit eden ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Pandemi döneminde artan evden çalışma ve uzaktan eğitim uygulamalarıyla birlikte çocuklarda miyop gelişiminin hızlandığını, erişkinlerde ise göz kuruluğu, odaklanma problemleri, baş ağrısı ve hatta şaşılık gibi sorunların daha sık görülmeye başlandığını vurgulayan Op. Dr. Yiğit, ekran karşısında bilinçli göz kırpma refleksinin önemine dikkat çekti. Özellikle 20 dakikada bir 20 saniye boyunca uzak bir noktaya bakmayı öneren 20-20-20 kuralı gibi basit önlemlerle bu şikâyetlerin büyük ölçüde azaltılabileceğini ifade etti.

"DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI"

Göz sorunlarında günümüzde ciddi artış olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağrı Yiğit, "Dijital göz yorgunluğu çağımızın hastalığı. Şu anda gelişen teknolojiyle birlikte otomasyon sistemlerinin artması ve yazılım programlarının sık kullanılmasından dolayı artık günümüzde telefon, tablet, bilgisayar gibi birçok teknolojik ürüne maruz kalmaktayız. Özellikle ekran başında geçirilen sürelerin arttığını görmekteyiz ve bundan dolayı vücudumuzun yanı sıra gözlerimizde de ciddi şekilde rahatsızlıklar oluşmaktadır. Artık dijital göz yorgunluğu denilen tabir, toplumda sık görülmeye başlandı. Bu, literatürde 'Computer Vision Syndrome' olarak adlandırılmaktadır" diye konuştu.

"MAVİ IŞIK RETİNAYA ZARAR VERİYOR, GÖZ KURULUĞUNA YOL AÇIYOR"

Dijital göz yorgunluğunun uzun süreli ekran maruziyeti sonrası gözde ciddi etkiler oluşturduğunu söyleyen Op. Dr. Yiğit, "Polikliniğimize gözlerde yanma, batma, huzursuzluk, baş ağrısı, yakına uyum bozuklukları, duruş bozuklukları gibi şikâyetlerle çok fazla başvuran hastalar görmekteyiz. Dijital göz yorgunluğunda uzun süre ekran maruziyetinden sonra ekrandan yansıyan özellikle mavi ışınların retina üzerinde oksidatif hasar oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, gözde yorgunluk ve yakına uyum bozukluklarının tetiklenmesinden sonra gözyaşı film tabakasında azalmaya neden olarak gözyaşı kalitesini ciddi şekilde azaltmaktadır. Oküler yüzey bozukluklarına neden olmaktadır. Böylece ciddi şekilde göz kuruluğu şikayetleri, göz kuruluğuna bağlı oluşan semptomlar ortaya çıkmaktadır. Biz böyle bir durum tespit ettiğimizde hastalarımıza bir takım önlemler almaları gerektiğini ve bu önlemlerle bu sorunları yenebileceklerini söylüyoruz. Gerekirse göz damlalarını ve ilaç tedavilerini önermekteyiz" şeklinde konuştu.

"EKRANA SIK BAKMA ŞAŞILIĞA DA YOL AÇIYOR"

Ekran maruziyetinin azaltılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Yiğit, "Yapılan çalışmalarda klinik olarak bilinçli göz kırpma refleksinin göz kuruluğunu yüzde 60 oranında azalttığı gösterilmiştir. Bu yüzden hastalarımıza ekran başındayken göz kırpma reflekslerini bilinçli olarak artırmaları gerektiğini söylüyoruz. Ekran başındayken yoğun şekilde ekran maruziyetine kalmamak için 20 dakikada bir 20-20-20 kuralını uygulayarak, 20 saniye odanızın uzak noktalarına bakmanızı öneriyoruz. Aynı zamanda ekranın göz mesafesinin yaklaşık 40-50 santimetre uzağında olmasını, daha yakın mesafede olmamasını istiyoruz çünkü daha yakın ekran maruziyeti hem göz kuruluğu şikayetlerini tetiklemekte hem de akomodasyon verjant dediğimiz yakına uyum binoküler çift görme bozukluklarında oluşan bazı gizli şaşılıkları da ortaya çıkarmaktadır" ifadelerini kullandı.

"MİYOP PANDEMİSİ OLUŞTU"

Duruşun bile göz kuruluğunu engellediğini söyleyen Op. Dr. Yiğit, "Hastalarımızın duruşlarına dikkat etmeleri, daha sık dik oturmaları ve ekranlarını özellikle 40-50 santimetre uzaklıkta ve 10-15 santimetre göz seviyesinden aşağıda konumlandırmaları dijital göz yorgunluğu oluşmasını engellemektedir. Bunun dışında, özellikle ekrana çok maruz kalındığı zaman suni gözyaşı damlaları önererek ve göz yüzeyini sıvılaştırarak göz kuruluğu şikayetlerini minimuma indirmekteyiz. Kovid-19 döneminde evden çalışma ve çocuklarımızın ekran başında uzaktan eğitim alması gibi birçok duruma maruz kaldık ve bu dönemde kuru göz şikayetlerine ek olarak miyop ile karşılaştık. Miyop pandemisi dediğimiz durum oluştu" dedi.

"EKRAN MARUZİYETİNİ ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIMIZDA MİNİMUMA İNDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Özelliklere çocuklu ailelere seslenen Op. Dr. Çağrı Yiğit, "Çocuklarımızda erken yaşlarda oluşan ekran maruziyetini minimuma indirmek için gün içinde telefon ve tablet kullanımını minimuma indirerek kısıtlamak lazım. Gelişen teknolojiyle her ne kadar bunlara zorunlu olarak maruz kalsak da, dikkat etmemiz gerekiyor. Hem miyop oluşumunu engellemek için hem de dijital göz yorgunluğuna bağlı erken dönemde sorunlar gelişmemesi için ekran maruziyetini özellikle çocuklarımızda minimuma indirmeliyiz" diye konuştu.