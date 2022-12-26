MR taramasında cinsel ilişkinin etkileri gözlemlendi

26 Aralık 2022 Pazartesi, 16:41

Ida Sabelis ve erkek arkadaşı Jupp, 1991 yılında, bilim uğruna Manyetik Rezonans (MR) makinesinin içinde cinsel ilişkiye girdi. 31 yıl önce gerçekleşen deney, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Hollandalı bilim insanı Menko Victor "Pek" van Andel'in cinsel ilişki sırasında vücudumuzda neler olduğunu ortaya çıkarmak için arkadaşları Ida ve Jupp'un MR makinesi içinde birlikte olmalarını istedi.

Avustralya merkezli news.com'un haberine göre, elde edilen görüntüler türünün ilk örneğiydi ve 1999'da daha detaylı bir çalışmanın yapıldığı British Medical Journal yazısının odak noktası haline geldi.

"Pek" ismiyle bilinen van Andel'in çalışması, sosyal medya uygulaması TikTok'ta yeniden gündeme geldi.

SONUÇLAR DİKKAT ÇEKİCİ

Ida ve Jupp'un, başlangıçta misyoner pozisyonunda olmaları gerekti ancak bu şekilde veri elde edilemedi. Kaşık pozisyonunu ile devam eden deneyde, iki önemli bulgu elde edildi.

Bulgulardan ilki, bir kadının vajinasının sadece düz bir tünel olmadığının tespit edilmesiydi. İkinci bulgu ise, penislerin vajinanın doğal kıvrımına uyum sağlamak için bükülebilmesiydi.

1492 yılında Leonardo da Vinci tarafından çizilen ilk tasvirler vajinayı düz bir silindir olarak gösteriyordu. Ancak MR, "penisin bir bumerang şeklinde olduğunu" yani ereksiyon sırasında erkeğe herhangi bir acı vermeden kadının vücudunun şekline göre içeriye doğru büküldüğünü gösterdi.