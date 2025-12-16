Mutasyona uğrayan grip virüsleri, risk gruplarında ciddi komplikasyonlara yol açabilir

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vardar, mevsimsel grip etkenlerinden H3N2 virüsüne ilişkin önemli uyarılarda bulundu. H3N2’nin genetik değişimler nedeniyle bazı sezonlarda daha uzun süren ve daha ağır klinik tablolarla seyredebileceğini belirten Vardar, hastalığın şiddetinin kişilerin bağışıklık durumu ve eşlik eden hastalıklarına göre değiştiğini söyledi.

Uzman H3N2 enfeksiyonunun genellikle ani başlayan yüksek ateş, şiddetli halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürükle ortaya çıktığını ifade etti. Vardar, çocuklarda mide bulantısı ve kusma gibi sindirim sistemi belirtilerinin de görülebildiğini, bazı vakalarda ise şikâyetlerin daha uzun sürebildiğini dile getirdi.

H3N2 virüsünün özellikle 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalığı olanlar, hamileler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ve küçük çocuklar için daha büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Vardar, bu gruplarda zatürre başta olmak üzere ciddi komplikasyonların gelişebileceğini ve hastaneye yatış ihtiyacının artabileceğini söyledi.

Tedavi sürecine de değinen Dr. Ali Vardar, H3N2’nin viral bir enfeksiyon olduğunun altını çizerek gripte antibiyotiklerin rutin olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Antibiyotiklerin virüslere etkili olmadığını hatırlatan Vardar, hekim değerlendirmesiyle bakteriyel bir komplikasyon saptanması halinde tedavinin buna göre düzenlenebileceğini ifade etti. İlk 48 saat içinde başlanan antiviral tedavilerin hastalığın süresini ve şiddetini azaltabileceğini kaydeden Vardar, istirahat, bol sıvı tüketimi ve semptomlara yönelik destek tedavilerinin önemine dikkat çekti.

Bu kış yalnızca H3N2’nin değil, farklı solunum yolu virüslerinin de eş zamanlı dolaşımda olduğunu belirten Dr. Vardar, bu durumun tanı ve tedavi süreçlerini zorlaştırabildiğini söyledi. Mevsimsel grip aşısının önemini vurgulayan Vardar, her yıl güncellenen aşıların dolaşımdaki H3N2 varyantlarına karşı koruma sağlamayı hedeflediğini ifade etti. El hijyeni, kalabalık ortamlardan kaçınma ve hastalık belirtileri olan kişilerle teması azaltmanın bulaş riskini düşürdüğünü belirten Vardar, özellikle risk grubundaki kişilerin grip belirtileri yaşaması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini sözlerine ekledi.