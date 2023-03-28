Normalleşme nedir? Normalleşme nasıl olmalı?

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 22:37

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 22:37

Sağlıklı bir normalleşme süreci için bireylerin kendilerine ve diğer insanlara zaman tanımaları ve profesyonel yardım almaları gerekebileceğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Çağrı Beyaz, “Psikolojik destek, normalleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için oldukça önemlidir. Ayrıca normalleşme süreci boyunca, imkanlar nispetinde bireylerin sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeleri, sosyal etkileşimlerini arttırmaları, zihinsel sağlıklarını korumaları önemlidir.” tavsiyesinde bulundu.

Yas sürecinin genellikle bireysel ve kişisel bir deneyim olduğunu ve herkes için farklılık gösterdiğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Çağrı Beyaz, “Bazı insanlar daha hızlı toparlanırken, bazıları için daha uzun bir zaman gerekebilir. Bu nedenle Kahramanmaraş depremi sonrasında hala yas tutulması normal olarak kabul edilebilir. Ancak, bu süreçte insanların ihtiyaç duydukları destek ve yardımı almaları da son derece önemlidir. Acılarını paylaşabilecekleri, duygularını ifade edebilecekleri, güvenli bir ortamda konuşabilecekleri terapi veya destek gruplarına katılmaları önerilebilir.” dedi.

Ayrıca toplumda da yas sürecine saygı gösterilmesi ve insanların duygularına saygı duyulmasının önemli olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Çağrı Beyaz, “Kahramanmaraş depremleri sonrası yaşanan yas süreci, insanların yaşadıkları kayıplar ve depremin yarattığı travma ile ilgilidir. Her insanın yas süreci farklı olabilir ve yas tutma süreci zamanla azalmakla birlikte, tamamen sona ermesi uzun sürebilir. 40 gün, bazı insanlar için yeterli bir süre olabilirken, bazıları içinse daha fazla zamana ihtiyaç duyulabilir.” uyarısında bulundu.

NORMALLEŞMEDE 4 ADIMA DIKKAT!

Afetler sonrası normalleşme sürecinin ve bu sürecin doğru yönetilmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Çağrı Beyaz, afet sonrası normalleşme sürecinin daha sağlıklı bir şekilde olmasına yardımcı olacak adımları sıraladı:

güvenli bir ortamın oluşturulması: Evvela, afet sonrası normalleşme sürecinde güven duygusu önemlidir. Acil durumlarla başa çıkmak için gerekli tedbirlerin alınması ve insanların güvende hissedebilecek bir ortamın tesis edilmesi önemlidir.

Temel ihtiyaçların karşılanması: Afet sonrası normalleşme sürecinde insanların temel ihtiyaçları; barınma, yiyecek, su ve sağlık hizmetleri karşılanmalıdır.

Psikolojik yardımın sağlanması: Afetler, insanların psikolojik sağlıklarını morallerini de etkiler. Bu nedenle, normalleşme sürecinde insanların psikolojik destek almalarına yardımcı olunmalıdır. Bu destek, insanların afet sonrası yaşadıkları stres, kaygı ve mutsuzluk-umutsuzluk gibi duygusal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacaktır.

Toplumsal bağların güçlendirilmesi: Afet sonrası normalleşme sürecinde, toplumsal bağlar da güçlendirilmelidir. İnsanlar arasında dayanışma, iş birliği ve yardımlaşma sağlanmalıdır.

Ancak normalleşme süreci her zaman kolay değildir ve farklı afetlerin farklı zorlukları vardır. Bu nedenle, normalleşme sürecinde hem bireysel manada hem de yönetimsel olarak insanların ihtiyaçlarına uygun özel önlemler alınması da gerekebilir.



