Nöroloji uzmanından uyarı: 'Hareket bozuklukları yaşamı katlanılmaz kılabilir'

Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:03

Güncelleme: 29.11.2024 - 13:03

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Türkel, hareket bozuklukları hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Hareket bozukluklarının, farklı nedenlere bağlı olarak gelişebileceğini belirten Doç. Dr. Türkel, temel olarak 15 yaygın hareket bozukluğunun bulunduğunu ifade etti. Bu bozuklukların, kişilerin günlük yaşamlarını zorlaştıran ve sosyal yaşamdan soyutlanmalarına yol açabilen ciddi durumlar olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Türkel, hareket bozukluklarının bazı önemli türlerini şu şekilde sıraladı:

Parkinsonizm : Parkinson hastalığı, çoklu sistem atrofisi, ilerleyici supranükleer felç ve kortikobazal dejenerasyon gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

: Parkinson hastalığı, çoklu sistem atrofisi, ilerleyici supranükleer felç ve kortikobazal dejenerasyon gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Parkinson Hastalığı : Erken belirtiler arasında sertlik, kaygı, el yazısının küçülmesi ve kabızlık bulunur.

: Erken belirtiler arasında sertlik, kaygı, el yazısının küçülmesi ve kabızlık bulunur. Progresif Supranükleer Felç : Yürüyüş ve denge sorunları, davranış ve düşünce değişiklikleri görülebilir.

: Yürüyüş ve denge sorunları, davranış ve düşünce değişiklikleri görülebilir. Huzursuz Bacak Sendromu : Akşamları bacaklarda rahatsız edici hisler oluşturur.

: Akşamları bacaklarda rahatsız edici hisler oluşturur. Ataksi : Koordinasyon ve denge sorunlarına yol açarak tekrarlayan düşmelere sebep olabilir.

: Koordinasyon ve denge sorunlarına yol açarak tekrarlayan düşmelere sebep olabilir. Kore : İstem dışı, düzensiz ve öngörülemeyen hareketler.

: İstem dışı, düzensiz ve öngörülemeyen hareketler. Lewy Cisimcikli Demans : Alzheimer’dan sonra demansın en yaygın ikinci nedeni olup, halüsinasyon gibi farklı semptomlarla kendini gösterir.

: Alzheimer’dan sonra demansın en yaygın ikinci nedeni olup, halüsinasyon gibi farklı semptomlarla kendini gösterir. Distoni : Anormal duruşlar ve günlük aktivitelerde zorluklar oluşturur.

: Anormal duruşlar ve günlük aktivitelerde zorluklar oluşturur. Huntington Hastalığı : Kalıtsal bir hareket bozukluğudur ve ruh hali, hafıza, muhakeme yeteneğini etkiler.

: Kalıtsal bir hareket bozukluğudur ve ruh hali, hafıza, muhakeme yeteneğini etkiler. Multisistem Atrofisi : Dengesizlik, baş dönmesi gibi geniş bir semptom yelpazesi ile hızlı bir şekilde ilerler.

: Dengesizlik, baş dönmesi gibi geniş bir semptom yelpazesi ile hızlı bir şekilde ilerler. Miyoklonus : Hızlı, ani hareketler içerir ve doğru teşhis önemlidir.

: Hızlı, ani hareketler içerir ve doğru teşhis önemlidir. Tardif Diskinezi : Bazı ilaçların yan etkisi olarak gelişebilir.

: Bazı ilaçların yan etkisi olarak gelişebilir. Tikler : Hafif basit hareketlerden karmaşık ve kalıcı olanlara kadar geniş bir yelpazeye yayılır.

: Hafif basit hareketlerden karmaşık ve kalıcı olanlara kadar geniş bir yelpazeye yayılır. Tremor : Günlük görevlerin yerine getirilmesini engelleyebilir.

: Günlük görevlerin yerine getirilmesini engelleyebilir. Wilson Hastalığı: Vücutta aşırı bakır birikmesine neden olan genetik bir hastalıktır.

Hareket bozukluklarının, hastaların iş ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyerek, onları toplumdan soyutlamasına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Türkel, bu hastalıkların damgalanmasının önemli bir sorun olduğunu vurguladı. "Toplum olarak hareket bozukluğu olan hastaların durumlarını anlamalı ve onlara destek olmalıyız" diyen Doç. Dr. Türkel, bu yılın temasının "Damgalama ile Savaş" olarak belirlendiğini söyledi. Bu çerçevede, toplumda farkındalık oluşturmak ve hastalara gereken desteği sağlamak için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hareket bozuklukları hakkında daha fazla bilgi edinmenin ve hastaların yaşam kalitesini artırmanın önemine dikkat çeken Doç. Dr. Türkel, bu alanda toplumsal bir bilinçlenmenin büyük önem taşıdığını belirtti.