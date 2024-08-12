Baş ağrısı ve sıcak hava: Nöroloji uzmanından önemli tavsiyeler

Yayınlanma: 12.08.2024 - 11:01

Güncelleme: 12.08.2024 - 11:01

Hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte baş ağrısı sorunları da yaygınlaşmaktadır. Nöroloji Uzmanı Dr. Özden Yener Çakmak, baş ağrısının mevsimsel değişiklikler, migren ve gerilim tipi baş ağrılarıyla ilişkili olarak artabileceğini belirtti. Yaz aylarında artan baş ağrıları, özellikle sıcaklık ve nem değişimlerine duyarlı kişilerde daha belirgin hale gelmektedir.

Antalya gibi aşırı sıcaklık ve nem koşullarına sahip bölgelerde ani hava değişimleri, baş ağrısını ve migreni tetikleyebilir. Ayrıca, fiziksel aktiviteler sırasında vücut ısısının yükselmesi de ısı kaynaklı baş ağrılarına neden olabilir. Baş ağrılarından korunmak için sıvı tüketiminin artırılması, güneşten kaçınılması gibi tedbirler alınabilir.

Dr. Çakmak, baş ağrısının bazen kişinin tüm hayatı boyunca zaman zaman yaşadığı bir şikayet olabileceğini, ancak bazı durumlarda hastalıkların belirtisi veya eşlik eden bir durum olabileceğini ifade etti. Kadınlarda daha sık görülen migren tipi baş ağrıları ve gerilim tipi ağrılar, yaşam kalitesini etkileyebilir. Bu ağrılar, stres, açlık, uykusuzluk ve mevsimsel değişiklikler gibi etkenlerden kaynaklanabilir.

Sıcak havalarda klimanın aşırı kullanımı da baş ağrılarına neden olabilir. Dr. Çakmak, yaz aylarında baş ağrılarının önlenmesi için şu önlemleri önerdi:

Gün boyunca bol sıvı tüketin.

Aşırı güneş ışığından kaçının ve gölgeli alanlarda düzenli molalar verin.

Polarize güneş gözlüğü kullanın ve kokusuz güneş kremleri tercih edin.

Aşırı sıcaklarda egzersiz yapmaktan kaçının ve yeme düzenine dikkat edin.

Alkol tüketimini sınırlayın ve çok sıcak ortamdan ani geçişlerden kaçının.

Klimalı ortamlarda soğuk havaya doğrudan maruz kalmaktan kaçının.

Baş ağrılarının yaşam kalitesini etkilediği durumlarda, uzman doktora başvurmak önemlidir. Migren ve gerilim tipi baş ağrıları için etkili tedaviler mevcuttur. Migren tedavisinde tetikleyicilerden kaçınmak, uyku ve beslenme düzenini sağlamak, düzenli egzersiz yapmak önemli adımlardır. Ayrıca, tedaviye yönelik ilaç kullanımı ve doktorla düzenli iletişim, baş ağrılarının kontrol altına alınmasında yardımcı olabilir.