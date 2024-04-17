Nurten Sırmalı Cumhuriyet TV'de 'Beypazarı' açıklamaları: Üretimde dikkatsizlik olduğunu düşünüyorum

Gıda Güvenliği Uzmanı Nurten Sırma, Türkiye’de üretilen ve 27 farklı ülkeye ihraç edilen Beypazarı Maden Suyu markasıyla ilgili iddiaları Cumhuriyet TV'de değerlendirdi.

Erdem Öktem
Yayınlanma: 17.04.2024 - 18:11
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Geçen günlerde İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu iddiasıyla toplatılması ve içilmemesi konusuyla gündeme gelen Beypazarı Maden Suyu tartışmasını, Gıda Güvenliği Uzmanı Nurten Sırma yorumladı.

Sırma, Cumhuriyet TV'de yaptığı açıklamada, “Maden suyu firmasının kasten yaptığı bir şey değil, üretim de dikkatsizlik olduğunu düşünüyorum. İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu bizdeki Tarım ve Orman Bakanlığı’na denk geliyor. Oranın gıda konusunda yetkili kurumu" dedi.

GIDA FİYATLARININ KALİTEYE ETKİSİ

Gıda Güvenliği Uzmanı Nurten Sırma, “Gıda fiyatları yükselince sahtekarlık artar. Gıda fiyatlarının uzun süre yüksek seyrettiği dönemlerde gıda sahtekarlığı yüksek olur ve güvenilir gıdaya ulaşmak zorlaşır” ifadelerine yer verdi.

TÜKETİCİ KENDİSİNİ NASIL KORUYACAK?

Tüketicilerin kendilerini nasıl koruması gerektiğine dikkat çeken Sırma, tüketici yurttaşların bor miktarını kendi başlarına anlamasının çok zor olduğunu, tüketicinin korunması için denetimlerin artması gerektiğine dikkat çekti.


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