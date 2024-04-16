Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'

İsviçre'de Beypazarı maden suyu, yüksek miktarda bor tespit edildiği gerekçesiyle yasaklandı. Beypazarı Soda yetkilisinden, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu’nun (FSVO) sodalara ilişkin toplatma kararı ve içilmemesi tavsiyesinin ardından ilk açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 14:37
Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'
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İsviçre, Ankara Beypazarı merkezli ve yaklaşık 67 yıldır maden suyu üreten Beypazarı Karakoca firmasının bir ürününün içeriğinde tespit edilen bor elementine atıfla "fetal gelişim ve doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu” iddiasıyla yasakladı.

İsviçre'nin kararının ardından Beypazarı Maden Suyu'ndan ilk açıklama geldi.

"AB ÜYE ÜLKELERİNDE MEVZUAT ORANI 1’E 5"

Marketing Türkiye’ye açıklamalarda bulunan Beypazarı yetkilisi, “İsviçre’de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri ‘1’ olması gerekirken ‘2’ olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz. Öyle ki bugün sağlıklı yaşam için insanlar bor minerali takviye gıdaları tüketiyor. Kemik erimesini durdurmak için her bir kapsülünde 3mg bor olan takviye gıdalar var. Kaldı ki, İsviçre 1’e 2 oranını tehlikeli olarak belirlerken, AB üye ülkelerinde mevzuat oranı 1’e 5. Amerika’dan Avustralya’ya, Hollanda’dan Belçika’ya pek çok ülkeye ürün gönderen bir marka olarak İsviçre’ye de 7 yıldır ürünlerimizi gönderiyoruz” dedi.

Yağışlardan oldukça etkilenen yeraltı kaynak sularının değerlerinin dönemsel olarak değiştiğini, içeriğindeki mineral değerlerinin artışlar ve azalmaların da olağan olduğunun altını çizen Beypazarı yetkilisi, yurtdışına gönderdikleri ürünler için 2022’de yaptıkları ölçümlerde bor mineralinin 0,33, 2023’te ise 1 olarak ölçümlendiğini belirtiyor.

Tüm içeceklerin farklı analiz tayinlerine tabii tutulmasının gerekliliğini vurgulayan Beypazarı yetkilisi, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu’nun yaptığı analizlerin içme suyu kriterleriyle maden sularını analiz ettiğini ifade ediyor.

Pek çok ülkeye ihracat yapan Beypazarı’na yönelik bu haberlerin maksatlı olarak çıkarılmış olabileceğini de sözlerine ekleyen yetkili konuyla ilgili resmi bir yanıt için de çalıştıklarını vurguladı.


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