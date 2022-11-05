Obezite birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor

05 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00

Modern çağın vebası obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çığ gibi büyümektedir. Obezite birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor.Yüksek tansiyon,uyku apnesi,kalp hastalığı,eklem sorunları gibi...Ayrıca psikolojiyi de olumsuz yönde etkiliyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salim Balin, obeziteye ilişkin önemli uyarı ve önerilerde bulundu.



Balin'in açıklamaları şöyle:

Diyet ve diğer tüm tıbbi tedavilere rağmen kilo veremeyenler ameliyat olmaktan da korkan kişiler için yeni nesil mide balonu, teknolojinin hizmetimize sunduğu yutulabilir(hap) mide balonu. İşte 7 soruda Elipse yutulabilir mide balonu.

YUTULABİLİR MİDE BALONU NEDİR?

Yutulabilir mide balonu; su ile yutulan, endoskopi, anestezi ve hastane yatışı gerektirmeyen yeni nesil mide balonudur. Midede yer kaplayarak ve gıdaların mideden geçiş hızını yavaşlatarak iştahın azalmasını sağlıyor. Ayrıca mide içerisinde kapladığı hacim sayesinde az miktarda gıdayla doyulmasına imkân tanıyor. Ayrıca obezite ameliyatı olacak hastaların ameliyat öncesinde zayıflamalarına ve bu sayede cerrahi risklerinin azalmasına yardımcı oluyor. Bir antibiyotik kapsülü boyutlarında üretildiği için kolay yutulabiliyor. Ortalama 16 hafta midede kalan yutulabilir balonu çeperlerinin inceliği sayesinde de bağırsaklardan rahatlıkla geçerek dışkı yoluyla atılabiliyor.

YÖNTEM NASIL UYGULANIYOR?

Ortalama 15 dakika süren bir işlem. Antibiyotik hapları boyutunda, kapsül formunda sıkıştırılmış bir tasarıma sahip olan mide balonu, bol su eşliğinde hap yutar gibi yutuluyor. Kapsül ucunda bir bağlantı aparatı bulunuyor ve bununla balonun şişirilmesi sağlanıyor. Balonun midede doğru yere konumlandığını tespit etmek için röntgen çekilerek doğrulama yapılıyor. Ardından, işlemi gerçekleştiren hekim, balonun ucundaki aparat vasıtasıyla balonu sıvıyla şişiriyor, verilen sıvının vücut için olumsuz bir etkisi yoktur. Balon 550 cc sıvıyla şişirildikten sonra yeniden röntgen çekiliyor. Artık sıvıyla dolmuş olan balonun son yeri kontrol ediliyor. Yapılan sıkı kontrollerin ardından balonun ucundaki aparat nazikçe çekiliyor ve ağızdan dışarı alınıyor. Böylece işlem tamamlanmış oluyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Yutulabilir mide balonu 15-65 yaş arasındaki kişilerde uygulanabiliyor. Yöntemden en fazla beden kitle indeksi 27 - 35 arasında olan kişiler fayda görüyor. Anestezi gerektirmemesi nedeniyle, özellikle anestezi almasında engeli olan, anestezi almak istemeyen ve daha fazla beden kitle indeksi olup ameliyat olmak istemeyen kişiler için son derece ideal bir yöntem olarak kabul ediliyor.

KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİL?

Daha önce mide ve bağırsak ameliyatı geçirmiş kişiler yutulabilir mide balonu için uygun kişiler değildir. Ancak taktırmayı düşünen kişi öncelikle tecrübeli bir hekimle ön görüşme sağlamalı detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

YÖNTEMLE KAÇ KİLO VERİLEBİLİYOR?

Yutulabilir mide balonu midede ortalama 16 hafta süreyle kalıyor. Bu süre içerisinde başlangıç kilonun ortalama yüzde 10-15’inin verilmesi sağlanıyor. Birçok bilimsel çalışmada mide balonlarından sonra en etkili kilo verme dönemi ilk 3 aydır. Yutulabilir mide balonunda program süresi 6 ay. İlk 3 ay maksimum kilo verebilmek sonrasında amaçlanan şey sadece kilo kaybı sağlamak değil, aynı zamanda balonun yerleştirildiği ilk günden itibaren benimsetilen sağlıklı beslenme alışkanlığının balon vücuttan çıktıktan sonra da devam ettirilebilmesi. Böylelikle mevcut kilonun korunması sağlanıyor ve kiloların geri alınması önlenebiliyor. Akıllı saat ve tartı ile uzaktan hastanın egzersiz, uyku ve kilo takipleri yapılır.

BALONU YUTARKEN ZORLUK ÇEKİLİYOR MU?

Yöntemin uygulandığı hastalar balonu yutamazsam kaygısına kapılabiliyorlar. Hastaların büyük bir kısmının balonu zorlanmadan yutabiliyor, Ancak her şeye rağmen yutmakta zorluk yaşayan kişilerde ince bir kılavuz yardımıyla, kapsül hekim tarafından mideye gönderilebiliyor.

UYGULAMA SONRASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Op. Dr. Salim Balin,''Yutulabilir mide balonu uygulaması sonrasında hastanın alışma dönemini rahat geçirmesi için hekimi tarafından reçetesi düzenleniyor ve ilk birkaç gün için uyulması gereken sıvı ile yumuşak diyet programı hakkında bilgilendirme yapılıyor. Alışma döneminde zorlanan hastalara birkaç gün damarsan serum tedavisi de önerilebilir. Alışma dönemi tamamlandıktan sonra diyetisyenle birlikte hazırlanan kişiye özel sağlıklı beslenme programıyla takip süreci başlıyor" dedi.