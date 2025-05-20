Obeziteyle mücadelede kamusal değil, ticari motivasyon mu var?

Evrensel gazetesi yazarı Zeki Gül, Sağlık Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı obezite ölçüm stantlarının zamanlamasını ve amacını sorguladı. Gül, yeni nesil kilo verdirici iğnelerin Türkiye’de satışa çıktığı hafta kamusal alanda yapılan bu ölçümlerin “tesadüf mü yoksa bilinçli bir yönlendirme mi?” olduğunu gündeme taşıdı.

Gül, köşe yazısında şu soruyu yöneltti:

“Sağlık Bakanlığı, obeziteyle mücadele kapsamında, 81 ilde kurulan stantlarda vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapmaya başladı. 2023 yılı toplam hekime müracaat sayısı yaklaşık 1 milyar olan bir ülkede bu mekan tercihini nasıl okumalı?”

“KİTLELER ÖNCE OBEZLEŞTİRİLDİ, SONRA MÜŞTERİ İLAN EDİLDİ”

Gül, yazısında obezite sorununun tıbbi değil aynı zamanda ekonomik ve politik bir çerçevede ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, neoliberal sistemin sağlığı bir pazar olarak gördüğünü şu sözlerle ifade etti:

“Neoliberal sistem, önce geniş kitleleri obez kıldı. Şimdi onların bedenlerini özel tıbbi işletmelerin müşterisi ilan ediyor. Mide küçültme ameliyatlarından, obezite ilintili estetik cerrahiye bir pazar yarattılar beden üzerinden. Obezite merkezleri kendisine yönlendirilen bu obezleri nereye sevk edecek sonrasında demiştim? Yakında kurulacak özel zincir obezite hastanelerine mi yoksa?”