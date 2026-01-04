Okullarda suçiçeği alarmı: Uzmanlardan ailelere uyarı

Okullarda uzun süredir görülmeyen suçiçeği vakalarının yeniden ortaya çıkması, aileleri ve eğitimcileri tedirgin etti. Uzmanlar, hastalığın döküntüler çıkmadan önce de bulaşıcı olabildiğine dikkat çekerek, şüpheli belirtiler gösteren çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Suçiçeğinin ilk günlerde belirtilerinin net olmayabileceğini belirten uzmanlar, bu durumun hastalığın sınıf ortamında hızla yayılmasına neden olabildiğini ifade ediyor.

İLK BELİRTİLER ATEŞ VE HALSİZLİK

NTV’nin aktardığına göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, suçiçeğinin ilk belirtilerinin ateş, halsizlik ve iştahsızlık olduğunu söyledi. Aliyeva, döküntülerin başlangıçta kızarıklık şeklinde ortaya çıktığını, bir-iki gün içinde ise içi su dolu kabarcıklara dönüştüğünü belirtti.

“KABARCIKLARI PATLATMAYIN” UYARISI

Dr. Aliyeva, döküntüler ortaya çıkmadan önce bile çocukların bulaştırıcı olabileceğini vurgulayarak, suçiçeği şüphesi bulunan çocukların okula ve kreşe gönderilmemesi gerektiğini dile getirdi. Kabarcıkların patlatılmaması gerektiğini ifade eden Aliyeva, bu kabarcıkların içinde virüs bulunduğunu ve patlatılmaları halinde bulaşıcılığın arttığını söyledi.

Bulaşıcılığın, kabarcıklar tamamen kabuklanana kadar devam ettiğini belirten Aliyeva, “Tam kabuklanma sağlanana kadar çocukların okula ve kreşe gitmesini istemiyoruz” dedi.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Virüs vücuda girdikten sonra belirtilerin ortaya çıkmasının 7 ila 10 günü bulabileceğini kaydeden Aliyeva, ateşin düşürülememesi, ciltte iltihaplanma görülmesi ya da çocuğun beslenememesi durumunda mutlaka doktora başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.