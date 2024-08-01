Onarıma girecek yenidoğan ünitesiyle ilgili uyarıda bulundular:

Yayınlanma: 01.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2024 - 04:00

Sağlık sistemindeki eşitsizliğin bedelini yurttaşlar ödüyor. Diyarbakır Tabip Odası, Ergani Devlet Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nin yaklaşık beş ay boyunca tadilata gireceğini açıkladı. İlçede kuvöze uyumlu olmayan ambulansların yeni doğan bebeklerin başka bir yere nakledilmesi için uygun olmadığını hatırlatan Tabip Odası, nakil işlemi sırasında bebek ölümlerinin yaşanabileceği vurguladı.

‘KUVÖZ İHTİYACI FAZLA’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Veysi Ülgen, yenidoğan ünitelerindeki yetersizliklerin ildeki diğer hastanelerde de etkili bir şekilde yaşandığını belirtti. Ülgen, “Bizim bölgede çocuk sayısı, çocuk hastalıkları sayısı ve çocuk ölümleri fazla. Doğan çocuklar çoğunlukla sarılık hastalığıyla, solunum yetmezliğiyle doğuyor. Hasta çocuk sayısı fazla olunca nakil yapılması gerektiği zaman ambulanslar, kuvözler yetersiz kalıyor. Buradaki kuvöz ihtiyacı diğer illere göre daha fazla” dedi. Ülgen öte yandan hasta ve hasta yakınlarından bu durumun çözüme ulaştırılması için talep aldıklarını da belirtti.