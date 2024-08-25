ONKOD Başkanı Nilgün Bilal, organ bağışı için farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 04:00

Organ nakli bekleyen binlerce hastanın umutla duymak istediği tek bir cümle var: Size uygun organ bulundu. Türkiye’deki 33 bini aşkın hasta her güne bu cümleyi duymanın hayaliyle başlıyor. Kadavradan veya canlı donörden yapılan organ bağışları ise birden fazla kişiye umut oluyor. Ancak Türkiye’de kadavradan bağış her geçen gün azalıyor. Bu durumun arkasında ise aile onayı, kültürel ve sosyolojik nedenler bulunuyor.

Konya’da yatağında ters dönünce nefessiz kalan, kaldırıldığı hastanede duran kalbi yeniden çalıştırılan bir yaşındaki Duru’nun bir ay sonra beyin ölümü gerçekleşmişti. Anne ve babasının, kızlarının organlarını bağışlama kararı almasının ardından minik Duru dört çocuğa yaşam verdi.

‘BAĞIŞ YETERSİZ’

Türkiye’nin organ nakli konusunda nerede olduğunu Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı Nilgün Bilal ile konuştuk.

Türkiye’de sağlık sisteminin her türlü organ ve doku naklini başarıyla yapabilecek bir altyapıya sahip olduğunu söyleyen Bilal, “Günümüzde böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, uterus gibi organ nakilleri ile ince barsak, yüz, kol, kornea, kemik iliği gibi yapılabilen tüm organ ve doku nakilleri ülkemizde başarıyla yapılabilmektedir.

Başarıyla yapabildiğimiz nakilleri daha çok hastaya uygulayıp daha çok insanı sağlığına kavuşturabilmek için tek eksiğimiz ise organ bağışı sayısındaki yetersizliktir” dedi.

Bilal, 2023 yılında sadece beyin ölümü gerçekleşmiş 305 kişinin organlarının bağışlandığını ve bu organlarla sadece 630 hastanın nakil olma şansını yakaladığını vurguladı.

‘BİR İYİLİK HAREKETİ’

Toplumda beyin ölümü tanısı konulan vakaların gerçekten ölmüş olduğuna inanmama gibi bir kanı olmasının da organ bağışını etkilediğini belirten Bilal, şöyle konuştu: “Hiç ummadığımız bir anda kendimiz ve sevdiklerimiz için tek yaşam şansı bağışlanmış bir organ olabilir. Bu bedenle toplumda her bireyin bu konuda bilinçli olması son derece önemlidir.

Organ bağışı yapmak, gelecek nesillerin sağlıklı devamı için, kendimizin ya da sevdiklerimizin ihtiyacı olduğunda yaşam şansına kavuşabilmemiz için toplumda yaşayan her bireyin desteklemesi ve dahil olması gereken toplumsal bir iyilik hareketidir.”

YÜZDE 10’U ÇOCUK



Organ nakli bekleyen kişilerin yüzde 10’u çocuklardan oluşuyor. Nakil beklerken yılda yaklaşık 2 bin 500, günde ise yedi kişi yaşamını yitiriyor.