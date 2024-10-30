Osman Kaya, eski bakan Koca'ya 'Yenidoğan çetesi' hakkında çağrıda bulundu
Türkiye’nin en büyük özel hastanelerinin sahibi olan Koca’dan bir açıklama beklediklerinin altını çizen Genç Sağlık Sendikası Başkanı Kaya, “Bakanlığı döneminde nasıl bir reaksiyon alındığı kamuoyu ile paylaşılmalıdır” ifadelerini kullandı.
Genç Sağlık Sendikası Başkanı Osman Kaya, “yenidoğan çetesi” hakkında bebek ölümlerinin yaşandığı dönemde sağlık bakanlığı görevini yürüten Fahrettin Koca’ya sessizliğini bozması çağrısı yaptı. Cumhuriyet’e konuşan Kaya, sağlık sisteminin bir günde bu duruma gelmediğini söylerken “Özellikle özel hastanelere karşı denetimsizlik, ticarileşme, sağlık hizmetlerinde kaliteyi düşürmüş kamu hizmetlerinin sunumunda pek çok eşitsizliği derinleştirmiştir. Özel hastanelerin sayısı 15 yılda yüzde 100’ün üzerinde artmış, özel hastanelerde hizmet alan vatandaşlar SGK’nin yüzde 200’ün üzerinde ek ücret talebini denetleyememesi nedeniyle büyük zorluklarla karşılaşmıştır” dedi.
Türkiye’nin en büyük özel hastanelerinin sahibi olan Koca’dan bir açıklama beklediklerinin altını çizen Kaya, “Bakanlığı döneminde nasıl bir reaksiyon alındığı kamuoyu ile paylaşılmalıdır” ifadelerini kullandı.
Kaya, soruşturma kapsamında ruhsatları iptal edilen 10 hastanenin kamulaştırılması çağrısı da yaptı.
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