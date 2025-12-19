Osteoporoz sessiz ilerliyor: İlk belirti çoğu zaman kırık

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Özlem Cemeroğlu, osteoporozda kemik yoğunluğunun azaldığını ve kemiğin kırılgan hâle geldiğini belirterek, çoğu zaman farkına varılmadan ilerlediğini ve ilk belirtinin bir kırık olabileceğini söyledi.

"YETERLİ KALSİYUM VE D VİTAMİNİ ALIMI KEMİK SAĞLIĞININ TEMEL TAŞLARINDAN"

Menopoz sonrası kadınlarda hormonal değişikliklerin kemik kaybını hızlandırdığını ifade eden Prof. Dr. Cemeroğlu, ileri yaştaki erkeklerde de osteoporozun ciddi bir sağlık sorunu olabileceğini belirterek, "Korunmada en güçlü silahımız erken farkındalıktır. Düzenli egzersiz, özellikle denge ve yük taşıyan aktiviteler, yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı, güneşten doğru şekilde faydalanmak ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak kemik sağlığını korumanın temel taşlarıdır" dedi.

"KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ OLASI KAYIPLARI ERKEN TESPİT ETMEMİZİ SAĞLAR"

Erken teşhisin önemine işaret eden Prof. Dr. Cemeroğlu uyarılarına şu sözlerle devam etti:

"Risk grubundaki bireylerin kemik yoğunluğu ölçümü yaptırması, olası kayıpları erkenden tespit etmemizi sağlar. Unutmayalım; osteoporoz kader değildir, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilir. Unutmayalım; osteoporoz önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kemik sağlığını korumak, sağlıklı yaşlanmanın anahtarıdır."