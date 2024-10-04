Özel hastanede yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle öldüğü iddia edildi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2024 - 04:00

Aile sağlık merkezinde yapılan kızamık, kızılcık, kabakulak (KKK) aşından 10 gün sonra rahatsızlanan ve hastanede yanlış tedavi uygulandığı ileri sürülen 10 yaşındaki Cemil Efe A. yaşamını yitirdi. İstanbul’da geçen yıl mart ayında KKK aşısı olan Efe, ateşlenince ailesi tarafından Maslak’ta özel bir hastaneye götürüldü. Ailesi, çocuklarına burada boğaz enfeksiyonu teşhisi konulduğunu, eve götürdükleri Efe’nin halsizlik, bilinç kaybı belirtilerini göstermesi üzerine yine aynı hastaneye getirdiklerini anlattı.

‘AYLARCA YANLIŞ TEDAVİ’

Aile, Efe’nin beyin iltihabı (ensefalit) olabileceği söylenerek Acıbadem Hastanesi’nin Atakent şubesine gönderildiği burada da aileye sorulmadan yoğun bakıma alınarak entübe edildiğini ileri sürdü. Efe’ye yanlış teşhis konduğunu aylarca bunun üzerinden tedavi edildiğini söyleyen aile, buradaki doktorlar ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Tedavi sürecinde yatağa bağımlı yaşayan Cemil Efe yaşamını yitirdi ancak ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Cumhuriyet’e konuşan anne Ümmühan A., “Çocuğuma yanlış teşhis konuldu ve yanlış tedavi uygulandı. Gözümüzün önünde eriyip gitmesine daha fazla dayanamayarak hastane değiştirdik. Son gittiğimiz hastanede tedaviler iyi ilerledi ve çocuğum kilo almaya başladı. Pazartesi günü kaybettik. Otopsi raporundan çıkacak sonucu bekliyoruz” dedi.

İddiaları sorduğumuz Acıbadem Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada hukuki süreç devam ettiği için bu süreçte açıklama yapılmasının doğru olmayacağı belirtildi.