Pakistan'da çocuk felci vakalarının sayısı 19'a yükseldi
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir bebekte çocuk felci teşhis edilmesinin ardından bu yıl ülkedeki vaka sayısı 19’a yükseldi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Veziristan bölgesinde 6 aylık bir bebekte çocuk felci görüldü.
Yeni vakayla ülkede bu yıl çocuk felci vaka sayısı 19’a yükseldi. Vakalardan 16’sı Kuzey Veziristan, 2’si Lakki Marvat ve biri de Güney Veziristan’da saptandı.
Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Geçen yıl ülkede sadece 1 çocuk felci vakası bildirilmişti.
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