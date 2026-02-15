‘Palyatif bakım hastası zorla sevk edildi

İstanbul Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde palyatif bakım gören O.D’nin, hastane yönetiminin tadilat gerekçesiyle polis eşliğinde yatağından alınarak başka bir kuruma sevk edildiği ve bu sevk sırasında zarar gördüğü öne sürüldü.

Abla B.D, yaşananların insanlık onurunu zedelediğini belirterek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

‘İNSANİ BİR KRİZ’

B.D, yaşananların insani bir kriz olduğunu vurgulayarak yetkililere seslendi. B.., “İlla gerekenin yapılması için kardeşimin ölmesi mi gerekiyor? Soruşturma açıldı deniyor ama bu kardeşimi yaşatacak mı? Benim amacım kimseye karşı gelmek değil. Bir canın kurtulması için kamuoyuna sesleniyorum” dedi.

B.D, kardeşinin bilincinin kapalı olduğunu ve kendini savunamayacak durumda bulunduğunu belirterek müdahalenin travmatik sonuçlar doğurduğunu öne sürdü. B.D, “Polisle, savunmasız bir hastayı darp eder gibi yatağından almak kabul edilebilir bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Sevkin tıbbi bir zorunlulukla değil, idari bir kararla yapıldığını öne süren B.D, kardeşinin yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Kardeşimi sürgün ettiler. Yaklaşık 50 kilometre uzağa, başka bir hastaneye gönderildi. Orada da ‘Almazsanız bakımevine göndeririz’ dendi” ifadelerini kullandı.