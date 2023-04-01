Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı: 'Kötü yönetim öldürdü'

İstanbul Tabip Odası, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için dün İstanbul Tıp Fakültesi ana girişi önünde anma töreni düzenledi.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00
Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı: 'Kötü yönetim öldürdü'
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Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, “Unutmayalım ki kaybedilen her sağlık çalışanı bu ülke halkının sağlığına indirilmiş bir darbedir. Umuyoruz ki bundan sonra önlenebilir nedenlerden dolayı, sağlık çalışanları ve hekimler kaybedilmesin” dedi.

İzmir Tabip Odası ise Bostanlı Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı önünde bir araya geldi. Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, 20 yıldır uygulanan sağlıkta dönüşüm politikalarıyla sağlık sisteminin çöktüğünü belirtirken “Yönetim zaafları, eşitsizlik, yetersizlik, ülkemizde, bu salgının giderek büyüyen bir felaket haline dönmesine yol açtı. Sadece pandeminin birinci basamak yerine hastanelerde karşılanması stratejisi bile salgının toplumsal düzeydeki bulaşın engellenememesi sonucunu ortaya çıkardı ve bunun bedelini de sağlık çalışanları ödedi” ifadelerini kullandı.


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