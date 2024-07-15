Pankreas kanseri tedavisinde yeni umut: Bilim insanları keşfetti!

Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:35

Güncelleme: 15.07.2024 - 13:35

İngiltere ve ABD'den bir grup araştırmacı, pankreas kanserinin vücudun en önemli genlerinden birindeki molekülleri kapatarak hastalığın hızla büyümesine ve yayılmasına yardımcı olduğunu keşfetti.

Bu keşfin, hastalığı ortadan kaldırabilecek bir tedavi arayışında umut veriyor.

Nottingham Trent Üniversitesi John van Geest Kanser Araştırma Merkezi'nden Dr. Maria Hatziapostolou şunları söyledi:

"Kanserin nasıl davrandığına dair yeni bir anlayış ve bilgi sağlayan bu çalışmanın, gelecekte potansiyel yeni tedavilerin önünü açacağını umuyoruz. Pankreas kanseri, 20 yaygın kanser arasında en düşük sağkalım süresine sahiptir. Hastaların beş yılın ötesindeki sağkalım süreleri bir süredir çok az gelişme göstermiştir; dolayısıyla bu hastalığı, nasıl yayıldığını ve neden bu kadar agresif olduğunu daha iyi anlamak için yeni yollar bulmamız son derece önemlidir."

Pankreas kanseri genellikle tedavi seçeneklerinin sınırlı hale geldiği ileri bir aşamada teşhis edilir ve hastaların yarısından fazlası teşhisten sonraki üç ay içinde ölür. Bu hastalıktan ölenler arasında Alan Rickman, John Hurt, Steve Jobs ve Patrick Swayze gibi tanınmış isimler bulunmaktadır.

Gastro Hep Advances dergisinde yayınlanan çalışma için araştırmacılar sağlıklı ve pankreas kanseri doku örneklerini analiz ettiler. Pankreas kanserlerinin DNA metilasyonu olarak bilinen bir süreci tetiklediğini, normalde faydalı olan HNF4A genindeki moleküllerin kapanmasına neden olarak tümörlerin son derece hızlı büyümesine izin verdiğini buldular.

HNF4A geninin insan sağlığı için çok önemli olduğu, çünkü vücudun birçok organının düzgün çalışmasına yardımcı olduğu biliniyor. Ancak, araştırmacılar pankreas kanserinin genin faydalarını gizlice devre dışı bırakabileceğini keşfetti.

Hatziapostolou, "HNF4A kaybı pankreas kanseri gelişimini ve agresifliğini tetikliyor ve artık biliyoruz ki bu durum hastaların sağkalımının kötü olmasıyla ilişkili" dedi.

Nottingham Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve California Üniversitesi ile Los Angeles'taki Cedars-Sinai tıp merkezinden bilim insanları da projede yer aldı.

Çalışmayı finanse eden Pankreas Kanseri İngiltere'nin araştırma başkanı Dr. Chris Macdonald, şunları kaydetti:

"Pankreas kanseri için daha nazik ve daha etkili tedavi seçeneklerine şiddetle ihtiyacımız var. Pankreas kanserlerinin büyük çoğunluğu geç evrede teşhis ediliyor ve yüzde 80'i hastalık yayılıp artık ameliyat edilemez hale gelene kadar tespit edilemiyor. Bu durum, hastalığa yakalanan kişilerin yarısından fazlasının teşhisten sonraki üç ay içinde hayatını kaybetmesine neden olan kötü sağkalım oranına da yansımaktadır. Pankreas kanserinin bu kadar hızlı büyümesine ve yayılmasına neden olan temel anlayışımızı geliştirmek, çok ihtiyaç duyulan atılımları yapabilmemiz için hayati önem taşımaktadır. Bu proje bize pankreas kanserinin vücutta agresif bir şekilde yayılmasına yardımcı olmak için belirli molekülleri nasıl baskılayabildiğine dair yeni bilgiler veriyor ve bu da gelecekte daha etkili tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine yol açabilir."

Pankreas kanseri dünya çapında en yaygın 12. kanser türüdür ve her yıl yarım milyondan fazla kişiye teşhis konulmaktadır. Hastalığın en yaygın türleri arasında en kötü hayatta kalma oranlarına sahiptir.