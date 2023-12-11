Yayınlanma: 11.12.2023 - 07:45

Güncelleme: 11.12.2023 - 07:45

Videolarıyla ve verdiği kararlarla tanınan ABD'li yargıç Frank Caprio, pankreas kanserine yakalandı.

Bu yıl 87 yaşına giren tv ünlüsü yargıç, 6 Aralık'ta Instagram'da yayınladığı klibine "benim için yılın en mutlu günlerinden biri doğum günüm" sözleriyle başladı.

Caprio sözlerine şöyle devam etti:

"Bu doğum günüm şimdiye kadar geçirdiklerimden biraz farklı. Kısa bir süre önce kendimi iyi hissetmiyordum ve tıbbi bir muayeneden geçtim, sonuçlar iyi değildi. Bana sinsi bir kanser türü olan pankreas kanseri teşhisi kondu..."

Caprio şu anda hem Rhode Island hem de Boston, Massachusetts'teki Massachusetts General Hospital'ın bir parçası olan Dana-Farber Kanser Enstitüsü'nde tedavi gördüğünü açıkladı.

Caprio, açıklamasına şöyle devam etti:

"Tanrı beni tedavi ederken, doktorlarımın düşüncelerine ve ellerine rehberlik etmesi için dua ediyorum. Bunun uzun bir yol olduğunu biliyorum ve elimden geldiğince sıkı mücadele etmeye tamamen hazırım. İnsanların bana sorduğu tek şey, 'Senin için ne yapabilirim? Her şeyden önce, dostluğunuz ve nazik mesajlarınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Ama her birinizden kendi yönteminizle lütfen benim için dua etmenizi rica ediyorum. Aldığım tıbbi tedaviye ek olarak, bu durumdan kurtulmama yardımcı olacak en güçlü silah olduğuna inandığım duanın gücüne ihtiyacım var."

1985 yılından bu yana Providence Belediye Mahkemesi Yargıcı olarak görev yapan Caprio, "Caught in Providence" adlı televizyon programıyla tanındı. Dizi, 2021 yılında Gündüz Kuşağı Emmy ödülüne aday gösterildi.

USA Today'de yayınlanan habere göre Caprio 87 yaşındaki eşi Joyce Caprio ile neredeyse altmış yıldır evli; beş çocuğu, yedi torunu ve iki de torun torunu mevcut.