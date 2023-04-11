Parkinson hastalığının belirtileri nelerdir? Parkinson hastalığı neden olur? Parkinson hastalığının evreleri nelerdir?

Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:46

Güncelleme: 11.04.2023 - 12:46

Parkinson hastalığı için farkındalık yaratmak ve bu hastalıkla mücadeleye dikkati çekmek için 11 Nisan "Dünya Parkinson Günü" olarak belirlendi.

Son yıllarda dünya genelinde hızla yayıldığı için uzmanlarca bir çeşit "salgın" olarak nitelenen hastalık, ilk kez 1817’de Londralı doktor James Parkinson tarafından tanımlandı.

PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?



Hareket bozukluğu hastalıklarından en çok bilineni parkinson hastalığıdır. Parkinson hastalığı, dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybı sonucu ortaya çıkar. Dopamin, hareketlerimizin düzenli ve doğru çalışması için gereklidir. Parkinson hastalığı, genellikle erkeklerde daha sık görülür. Yavaş ilerleyen bir hareket bozukluğudur. Hastalık genellikle 60 yaşında başlar. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bazı kimyasal maddelerin ve genetik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

PARKİNSON HASTALIĞI ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK MIDIR?

Uzm. Dr. Çakır, “Parkinson hastalığının tanısı iyi bir nörolojik muayene ile klinik olarak konulur. Parkinson hastalığında ilaç tedavisi uygulanır. Ölümcül bir hastalık değildir. Bu konuda ilaçların tam saatinde alınması çok önemlidir. İlaç tedavisinin yanı sıra düzenli egzersiz çok önemlidir” diye konuştu.

PARKİNSON HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sıklıkla ellerde titreme ile başlar. Bununla birlikte;

Hareketlerde yavaşlama,

Yüzde donukluk,

Yürürken kol salınımında azalma,

Ufak adımlarla yürüme,

Konuşmada yavaşlama,

Ağızdan salya akması,

Yazıları küçülmüş olarak görmek,

Koku duyusunda azalma,

Uyku problemleri görülür.

HASTALIĞIN EVRELERİ NELERDİR?

Hastalık 5 aşamaya ayrılmıştır. İlk aşama ellerde titreme görülmesidir. İkinci aşama da kas sertliği oluşur ve titreme daha belirgindir. Üçüncü aşama da denge kaybı ve düşmeler görülmeye başlanır. Dördüncü aşama da hasta, yardımsız ayakta durabilir ancak yürüteç yardımıyla yürür. Beşinci aşama da ise artık hastalığın ileri evresidir. Hastalar tekerli sandalyeye ihtiyaç duyarlar.

PARKİNSON HASTALARININ HAYATI NASIL KOLAYLAŞTIRILIR?

Halı, kilim gibi yer döşemelerinin kaldırılması,

Banyo ve tuvalet duvarlarına destek tutacakların takılması,

İçecek için pipet kullanımı,

Varsa kapı eşiklerinin kaldırılması,

Rahat tutulabilen çatal, bıçak kullanılması uygun olacaktır.



