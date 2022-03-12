Pfizer/BionNTech aşısının çocuklardaki etkinlik oranı belli oldu

12 Mart 2022 Cumartesi, 16:01

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Pfizer-BioNTech aşısının 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklar arasındaki enfeksiyonları yaklaşık üçte bir oranında azaltabileceğini gösteren verileri açıkladı. Ancak verilerin, geçen ay New York Eyaleti’nden gelen raporlarla çelişmesi dikkat çekti.

Araştırmacılar aynı zamanda, 12-17 yaş arası çocuklarda aşının Delta varyantına karşı yüzde 87 ve Omicron’a karşı yüzde 59 etkili olduğunu da buldular.

BİRBİRİYLE ÇELİŞTİ

Sözcü'nün aktardığına göre veriler, New York Eyaleti sağlık yetkililerinin, Pfizer aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklar için yalnızca yüzde 12 etkili olduğunu gösteren ve aşının çok az koruma sağladığını veya hiç koruma sağlamadığını ileri süren araştırmanın açıklanmasından sonra geldi.

Şubat ayının sonunda, New York Eyaleti’nin açıkladığı araştırma sonuçlarına göre aşının enfeksiyon riskini yalnızca yüzde 12 oranında azaltabildiği ileri sürülmüştü. Her iki çalışmada da, aşının daha büyük çocuklar için daha iyi sonuç verdiği görülüyor.

Yeni çalışmanın yazarları, “Bu çalışma, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının alınmasının, 5-15 yaş arası çocuklar ve ergenler arasında Omicron varyantı ile hem asemptomatik hem de semptomatik Covid-19 enfeksiyonunu önlemede etkili olduğuna dair kanıt sağlıyor” dedi.

OMİCRON VARYANTI ORTAYA ÇIKMADAN ÖNCE YAPILDI



Araştırma, yaşları 5 ile 11 arasında olan 1.052 ve 12 ile 17 yaşları arasındaki 312 çocuk ile gerçekleşti. Toplam 1.300 katılımcının çoğunluğu Arizona’dan, yarısı Tucson’dan katıldı. Katılımcılar ayrıca Miami, Florida, Temple, Texas ve Salt Lake City, Utah’tan toplandı.

Veriler Temmuz 2021’den Şubat 2022’ye kadarki süreci kapsıyor. Katılımcılar, asemptomatik enfeksiyonları bulmak amacıyla herhangi bir semptom bildirmeseler bile düzenli olarak Covid-19 için test edildi.

CDC, ayrıca pandemi ilk başladığından bu yana ABD’deki Covid-19 ölümlerinin yalnızca yüzde 0,1’inden daha azını çocukların oluşturduğunu bildirdi.

CDC’nin bu bulgusunu destekleyen bir araştırma da Utah Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmişti. Üniversitenin geçen yıl yaptığı bir araştırma, pediyatrik Covid-19 vakalarının yüzde 50’sinin asemptomatik olduğunu buldu. Çalışma, daha hafif Omicron varyantı ortaya çıkmadan önce yapıldı. Bu da çocukların semptomları hissetme riskinin şimdi daha düşük olduğu anlamına geldiği üzerinde duruluyor.