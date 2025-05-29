Polen ve toz alerjisi gözleri nasıl etkiliyor? Uzmanından uyarılar

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle çocuklar ve adölesanlarda gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve şişlik gibi şikayetler artmaya başladı. Bu belirtiler, yaz mevsiminde sıkça karşılaşılan allerjik reaksiyonların işareti olarak öne çıkıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mediha Tok Çevik, allerjik göz hastalıkları hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

ALLERJİK HASTALIKLAR ARTIYOR

Op. Dr. Mediha Tok Çevik, dünyada nüfusun yaklaşık %15’ini etkileyen allerjik hastalıkların ülkemizde %25 oranında görüldüğünü belirtti. Bu artışta endüstrileşme, coğrafi farklılıklar ve yaşam koşullarının etkili olduğunu söyledi. Gözde görülen allerjik reaksiyonlar, hassas bireylerin ilgili allerjene maruz kalmasıyla ortaya çıkıyor. Bağışıklık sisteminin mast hücrelerinden histamin gibi maddeler salgılaması, kızarıklık, şişlik ve kaşıntı gibi belirtilere neden oluyor. Bu reaksiyonlar devam ederse inflamasyon gelişiyor ve belirtiler şiddetleniyor.

ALLERJİYİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Allerjik konjonktivitin en sık görülen türleri mevsimsel ve perenniyel (tüm yıl süren) olarak ikiye ayrılıyor. Mevsimsel alerjiler genellikle polenler ve küf sporlarından kaynaklanırken, perenniyel alerjiler ev tozu akarları ve evcil hayvan tüylerine bağlı olarak gelişiyor. Mevsimsel alerji hastaları kapalı alanlarda rahat ederken, açık havadaki polen ve küf gibi etkenlerle karşılaşınca şikayetleri artıyor.

Çevresel faktörlerin ve endüstrileşmenin artmasıyla birlikte egzoz dumanı, işlenmiş ve paketli gıdalar, mikroplastikler, nanopartiküller ile yoğun kimyasal madde kullanımı alerjiyi tetikliyor. Küresel ısınma nedeniyle polen mevsiminin uzaması da şikayetlerin süresini artırıyor.

KORUNMA YOLLARI

Op. Dr. Çevik, alerji zamanı gelmeden önce hangi allerjene karşı hassasiyet olduğunu belirlemenin ve gerekirse ilaç tedavisini zamanında başlamanın yaşam kalitesini yükselttiğini vurguladı. Ayrıca çocukların işlenmiş, paketli ve katkı maddeli gıdalardan uzak tutulup, doğal beslenmeye teşvik edilmesi önem taşıyor. Bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş küçük çocukların kalabalık ortamlardan korunması gerekiyor.

Ev içindeki allerjen yükünün azaltılması için yün yastık, yorgan, halı ve kalın perdelerden kaçınılmalı, nevresimler haftada bir 60 derecede yıkanmalı.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

Allerjik konjonktivitin başlıca belirtileri kaşıntı, kızarıklık, sulanma, yanma, batma, ışık hassasiyeti ve göz kapaklarında şişlik olarak sıralanıyor. Ayrıca burun akıntısı, hapşırma ve astım gibi eşlik eden semptomlar da görülebiliyor.

Tedavide öncelikle allerjenlere maruziyetin sınırlandırılması gerekiyor. Polen mevsiminde camların kapalı tutulması, dışarı çıkarken siperli şapka ve güneş gözlüğü kullanılması öneriliyor. Gözleri ovuşturmak semptomları artırdığı için kaçınılmalı.

İlaç tedavisinde antihistaminik göz damlaları, mast hücre stabilizatörleri, kortikosteroid içeren damlalar ve yapay gözyaşı kullanılıyor. Kortizonlu damlalar mutlaka doktor kontrolünde uygulanmalı. Gerektiğinde ikinci basamak tedavilere geçiliyor ve tedavi kişiye özel planlanıyor. Hedef, uzun vadede göz sağlığının korunmasıdır.