Gözler için doğal kalkan oluyor, mevsimsel alerjileri önlüyor: Göz nezlesine karşı 7 etkili öneri

Göz nezlesi, özellikle mevsim geçişlerinde ve bulaşıcı hastalık dönemlerinde sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Tıbbi adıyla “konjonktivit” olarak bilinen bu durum; gözde kızarıklık, sulanma, kaşıntı ve batma hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Göz nezlesi bakteriyel, viral ya da alerjik nedenlerle ortaya çıkabilir ve çoğu zaman tedavi edilmediğinde daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Peki, gözler için doğal kalkan olan önlemler nelerdir? İşte, göz nezlesine karşı 7 etkili öneri...





GÖZ NEZLESİNE KARŞI 7 ETKİLİ ÖNERİ

1. Göz hijyenine dikkat edin

Göz nezlesi genellikle temas yoluyla bulaşır. Bu nedenle:

Ellerinizi gün içinde sık sık sabunla yıkayın,

Gözlerinize ellerinizle dokunmamaya özen gösterin,

Makyaj ürünlerinizi başkalarıyla paylaşmayın ve süresi dolmuş ürünleri kullanmayın,

Lens kullanıyorsanız hijyen kurallarına harfiyen uyun.

2. Ortak eşyaların kullanımından kaçının

Bulaş riski olan eşyalar şunlardır:

Havlular

Yastık kılıfları

Göz damlaları veya göz kalemleri

Bu ürünleri başkalarıyla paylaşmak, enfeksiyon riskini artırır. Kişisel kullanım malzemelerinizin temizliğine dikkat edin.

3. Soğuk kompres uygulayın

Gözlerdeki kaşıntı, şişlik ve sulanmayı azaltmak için:

Temiz bir pamuk ya da havluyu soğuk suyla ıslatıp göz kapaklarınızın üzerine koyabilirsiniz,

Her göz için farklı kompres kullanmanız önemlidir,

Günde 2-3 kez 10-15 dakika boyunca uygulamak rahatlama sağlar.





4. Ekran süresini sınırlayın

Uzun süre bilgisayar, tablet veya telefon ekranına maruz kalmak gözleri kurutur ve tahriş eder.

Gözlerinizi her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca uzağa odaklayarak dinlendirin (20-20-20 kuralı),

Mavi ışık filtreli ekranlar kullanın,

Göz kuruluğuna karşı nemlendirici damlalar tercih edin (doktor önerisiyle).

5. Gözlük ve güneş gözlüğü kullanın

Özellikle alerjik göz nezlesinde, dış ortamlardaki polen ve toz gibi tetikleyicilerden korunmak gerekir.

Alerji dönemlerinde dışarı çıkarken güneş gözlüğü takmak gözleri korur,

Rüzgârlı havalarda gözlük kullanımı tahrişi azaltır.

6. Bol su için ve dengeli beslenin

Sağlıklı gözler için vücudun nem dengesi önemlidir.

Günlük en az 2 litre su tüketin,

A vitamini, C vitamini, omega-3 yağ asitleri ve çinko içeren besinlerle göz sağlığınızı destekleyin (havuç, ıspanak, ceviz, somon balığı gibi).

7. Göz nezlesi belirtileri devam ederse doktora başvurun

Evde uygulanan yöntemlerle birkaç gün içinde geçmeyen veya giderek şiddetlenen belirtiler varsa mutlaka bir göz doktoruna başvurmalısınız.

Viral ya da bakteriyel kaynaklı göz nezlesinde antibiyotik damlalar gerekebilir,

Alerjik tiplerde ise antihistaminik tedavi uygulanabilir.



