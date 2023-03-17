Poliovirüs 30 yıl sonra geri döndü! Burundi’de çocuk felci virüsü salgını ilan edildi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:53

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:53

Burundi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Isale bölgesinden 8 çocukta poliovirüs tespit edildiği belirtildi.

Virüs tespit edilen çocukların aşısız olduğu vurgulanan açıklamada, vakalarla temaslı kişilerin tespiti için çalışma başlatıldığı ve bölgede salgın ilan edildiği duyuruldu.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Afrika'da Nijerya, Gambiya, Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan’da da poliovirüs tespit edilmişti.

Besin, su ve temas yoluyla bulaşan virüse karşı önlem alınmadığı takdirde, solunum yolu problemlerine, çocukların ömür boyu felç kalmasına ve ölüme sebep olabiliyor.



