Çocuk felcine dikkat çekmek için Nemrut Dağı zirvesinde konser

01 Ekim 2022 Cumartesi, 09:14

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından bu yıl 22.’sini UR. 2430. Bölge başta olmak üzere 2420. ve 2440. Bölge Federasyonuna bağlı kulüplerin de desteği ve katılımı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Engelliler ile Nemrut'a Tırmanıyoruz” etkinliği kapsamında Dünyaca ünlü çello sanatçısı Jamal Aliyev, engellilerin sorunlarına ve ‘Çocuk felci hastalığına son’ sloganıyla aşının önemine dikkat çekebilmek için UNESCO’nun dünya kültür mirasları arasında yer alan Nemrut Dağı’nın zirvesinde konser verdi.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 22’incisi düzenlenen “Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılmak için gelen onlarca engelli Mehmetçik ve rotaryenlerin yardımı ile zirveye taşındı.

Bu zorlu tırmanışın ardından zirveye çıkarılan engelliler ve misafirler çello sanatçısı Jamal Aliyev’in muhteşem konseriyle zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

"MUHTEŞEM BİR KONSER DİNLEDİK"

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün gerçekleştirdiği bu organizasyonun bölgenin ve ülkenin tanıtımına büyük katkılar sağladığına dikkat çeken Başkan Ferit Binzet; "Güneşin doğuşu ve batışının devasa Kral ve Tanrı heykellerinin arasında en güzel izlendiği, UNESCO tarafından dünya Kültür Mirasları arasında yer alan 2206 metre yükseklikteki Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut Dağı'nın zirvesinde çello sanatçısı Jamal Aliyev tarafından doğu ve batı kültürünü yansıtan eserlerin seslendirildiği muhteşem bir konser dinledik. Bu organizasyon ile tüm dünyada Rotary’nin başarıyla yürüttüğü 'Çocuk Felcine Son' kampanyasına ve tüm dünya’da halen devam eden koronavirüsle mücadele için aşının önemin dikkat çekmek istedik. Dünyanın en yüksek açık hava müzesi olan Nemrut Dağı'ndan tüm dünyaya seslenerek aşılarınızı yaptırın diyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar burada yaptığı açıklamada, “22 yıldır devam eden “Rotary Engelliler ile zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi ile bugüne binlerce engelliyi Nemrut Dağı’nın zirvesinde buluşturan bu proje gerekten Adıyaman için önemli. Gelecekte bu projenin çok daha fazla katılımlarla gerçekleşeceğine inanıyorum bugün burada düzenlenen dünyaca ünlü çello sanatçısı Jamal Aliyev, konseri hem kentimizin hem de Nemrut Dağı’nın tanıtımına katkı sağlıyor ben projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Rotary 2430. Bölge Guvernörü Emre Öztürk; ”Rotary’nin uluslar arası projelerinden birisi olan POLIO (çocuk felci) hastalığı ile mücadele edilmesi ve aşının önemi ile engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut Dağı'nda bir araya geldik. Bu muhteşem mekanda harika bir konser dinledik. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün. 22 yıldır başarıyla gerçekleştirdiği bu organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ederek lütfen çocuk felcine son vermek için aşılarınızı yaptırın“ dedi.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM"

"Nemrut Dağı'nda tarihin zirvesinde muhteşem bir konser verdiğimiz için inanılmaz bir mutluluk yaşadık" diyen Çello Sanatçısı Jamal Aliyev, "Çocuk felcine son vermek için büyük bir çaba gösteren Rotary aynı zamanda engellilerin sorunlarına dikkat çekerek önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor. Böyle bir tarihi mekânda böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan ve konser vermekten büyük mutluluk duydum” dedi.

Zirvede gerçekleştirilen organizasyon sonrasında Adıyamana valisi Mahmut Çuhadar Jamal Aliyev’e ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutata yıllardır Nemrut Dağı!nda düzenlenen etkinliklere destek veren Kadir Dursun’a kaide üzerinde ter alam Nemrut heykellerinden hediye ederken Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk ile Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Suat Baysan Jamal Aliyev’e Çocuk Felcine Son diyerek düzenledikleri konser için teşekkür ederek Polio yeleği ve Rotary şapkası hediye etti.

Etkinlikler, Nemrut Dağı’nın zirvesinde hep birlikte hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.