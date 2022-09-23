Geçirdiği çocuk felci sayesinde 16 yıllık cinayet aydınlandı
Kırşehir'de 2008 yılında dere yatağında bulunan kemik parçalarının geçmişte çocuk felci geçirmiş birine ait olduğunu belirleyerek cesedin kimliğini tespit eden JASAT ekibi, şahsın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Şahsın alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü belirlenirken, 16 yıllık cinayetin katil zanlıları da yakalandı.
2008 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Harmanpınar köyü mevkiinde çoban köpekleri tarafından ayakkabı ve kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının kimliği belirsiz bir erkek şahsa ait olduğu tespit edilirken, Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemede ölen şahsın küçük yaşlarda çocuk felci geçirdiğini tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri; bölgede geçmişte çocuk felci geçiren kayıp şahısları araştırmaya başladı.
Yapılan araştırmalar sonucunda 2006 yılında hakkında kayıp şahıs müracaatında bulunulan Celal Fırat'ın ailesi ile DNA karşılaştırması yapılarak ölen şahsın Celal Fırat olduğu tespit edildi.
(Celal Fırat)
KATİLLERİ YAKALANDI
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip ve JASAT tarafından dosya tekrar incelenerek çalışma planı hazırlandı. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekiplerin bir sene boyunca yaptığı çalışma sonucunda Celal Fırat'ın 2006 yılında alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşları A.A. ve M.T. tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Katil zanlılarından A.A., Ankara'nın Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alınırken M.T.'nin ise 2011 yılında vefat ettiği tespit edildi.
A.A., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Faili meçhul olayın 16 yıl sonra aydınlatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Celal Fırat'ın yakını, adalete her zaman güvendiklerini ifade ederek, olayın aydınlatılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
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