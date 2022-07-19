Polisin silahını kaptı, sağlık çalışanlarına saldırdı, gözaltına bile alınmadı

19 Temmuz 2022 Salı, 18:39

Vefat eden kişinin yakınları, cankurtaranın vefat eden şahsı hastane çalışanlarına teslim ettiği acil servis girişinde, yakınlarının ihmal yüzünden öldüğü iddiasıyla tartışma çıkardı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre yaklaşık 40-50 kişilik grup içinden bir kişi, hastanede görevli polis memurlarından birinin silahını kaptı.

Saldırgan silahı önce polise, ardından sağlık çalışanlarına doğrulttu ve ateş etmekle tehdit etti. Yine görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan tetiğe de davranmak istedi ancak silah ateşlenmeden polis memurları ve özel güvenlik görevlileri şahsın üzerine çullanarak silahı elinden aldı.

Olay nedeniyle sağlık çalışanları ve o an hastanede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken saldırgan şahıs gözaltına alınmadı ve diğer aile üyeleriyle birlikte cenazeyi almak üzere morga gitti. Saldırgan ve diğer aile bireyleri cenazeyi teslim alarak hastaneden ayrıldı.

"GÖZALTINA ALINMASI İÇİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖLMESİ Mİ BEKLENİYOR?"

Yaşanan olaylara tanık olan Genel Sağlık İş Sendikası Mersin Temsilciği Başkanı Dr. Gürbüz Şen olayla ilgili şunları söyledi:

“Bugün sabah saatlerinde Mersin Şehir Hastanesi ambulans acil girişinde hastanemize ex olmak üzereyken getirilen bir hastanın yakını acil girişinde bir polis memurunun silahını almış ve ateş etmek üzere acil girişinde bulunan sağlık çalışanları ve polis memuruna doğrultmuştur. Silahın emniyetinin kapalı olması olası büyük bir facianın önüne geçmiştir. Etkisiz hale getirilen şahıs sonrasında serbest bırakılmış ve gözaltı işlemi yapılmamıştır.

Tehdit, hakaretler savuran bu şahısın görevli polis memurunun silahını alması, içerde bulunan sağlık çalışanları ve görevlilere doğrultup ateş etmek istemesi ve zorla elinden silahın alınması ve sonrasında ise serbest bırakılması kabul edilebilir değildir. Aynı şahıs başka bir yerden temin edeceği bir silahla yarım bıraktığı işi tamamlamak için geri gelebilir ve bir faciaya sebep olabilirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün şahsı göz altın almaktan imtina etmesini anlamakta zorlanıyoruz. Sorumlular hakkında soruşturma açılmasını ve şahsı derhal gözaltına alınmasını talep ediyoruz. Gözaltı işlemi için sağlık çalışanlarının öldürülmesi mi beklenmektedir?”