Ankara Tren Garı saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

19 Temmuz 2022 Salı, 16:18

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanık Erman Ekici, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Ankara Tren Garı’nda meydana gelen bombalı saldırıda 103 kişi hayatın kaybetmişti.

Ekinci ve diğer firari 16 sanığın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli şekilde kasten öldürme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ suçlarıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

DAVA ERTELENDİ

Davanın bir önceki duruşmasında IŞİD’in sözde Türkiye emiri Kasım Güler’in tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Güler’in bağlantı sorunu sebebiyle mahkeme, bir sonraki duruşmada Güler’in salonda hazır bulundurulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.