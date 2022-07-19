Ankara Tren Garı saldırısına ilişkin davada yeni gelişme
Ankara Tren Garı’nda 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi. Davaya SEGBİS ile katılan sanığın, bağlantı sorunu nedeniyle duruşma ertelendi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanık Erman Ekici, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Ankara Tren Garı’nda meydana gelen bombalı saldırıda 103 kişi hayatın kaybetmişti.
Ekinci ve diğer firari 16 sanığın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli şekilde kasten öldürme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ suçlarıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
DAVA ERTELENDİ
Davanın bir önceki duruşmasında IŞİD’in sözde Türkiye emiri Kasım Güler’in tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti.
Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Güler’in bağlantı sorunu sebebiyle mahkeme, bir sonraki duruşmada Güler’in salonda hazır bulundurulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.
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