Esenyurt'ta bir haftada iki silahlı saldırı olayında 'haraç çetesi' iddiası

19 Temmuz 2022 Salı, 12:09

İstiklal Mahallesi'nde 10 Temmuz Pazar günü Mustafa Ekinci'nin sahibi olduğu dönerci, bir grup tarafından kurşunlandı. Aynı şüpheliler bir hafta sonra da Ekinci'nin oğlu Sezer Ekinci'ye silahla saldırıda bulundu. Bacağından yaralanan Sezer Ekinci, hastanede tedavi edildi.

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