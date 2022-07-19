Esenyurt'ta bir haftada iki silahlı saldırı olayında 'haraç çetesi' iddiası

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Esenyurt'ta dönerci Mustafa Ekinci, kendisini haraç vermeye zorlayan bir çete tarafından tehdit edildiği, işyerinin kurşunlandığı ve oğluna silahla saldırı yapıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Her iki saldırı güvenlik kamerasına yansırken, polisin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

DHA
19 Temmuz 2022 Salı, 12:09

İstiklal Mahallesi'nde 10 Temmuz Pazar günü Mustafa Ekinci'nin sahibi olduğu dönerci, bir grup tarafından kurşunlandı. Aynı şüpheliler bir hafta sonra da Ekinci'nin oğlu Sezer Ekinci'ye silahla saldırıda bulundu. Bacağından yaralanan Sezer Ekinci, hastanede tedavi edildi.

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Esenyurt haraç Çete

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