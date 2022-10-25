Probiyotikler kanser ve obezite için umut vadediyor

25 Ekim 2022 Salı, 07:00

Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte hastalanmaya olan yatkınlık artıyor. Yeterli miktarda tüketilen probiyotikler, antialerjik ve antimikrobiyal etki gösterirken, sindirim sistemi florasının ve işlevlerinin düzenlenmesi, ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Uzman Diyetisyen Münevver Başak Onat, vücudun sindirim sisteminde yer alan yararlı bakteriler olarak da bilinen probiyotiklerin, bağışıklık sistemini korumada da önemli rol oynadığını belirterek, "Fermente edilmiş ürünlerle ve laboratuvar ortamında kontrollü olarak üretilen bu yararlı bakterilerin kullanım miktarları ve hangi yollarla alındığı önem arz ediyor" dedi.

"İDEAL PROBİYOTİK, LAKTİK ASİT VE ANTİMİKROBİYAL MADDE ÜRETMELİDİR"

Uzman Diyetisyen Münevver Başak Onat, hızlı tüketilebilen ve hazırlık gerektirmeyen formlarda satışa sunulan probiyotik ürünlerin, büyük kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Probiyotikleri beslenmemize fermente edilmiş; süt ürünleri, meyve ve sebzeler, soya gibi kaynaklarla dahil etmemiz mümkün. Bununla birlikte probiyotiklerin laboratuvar ortamında kontrollü üretimi de söz konusu. İçerdikleri canlı mikroorganizma sayısının fazla olması bu probiyotik takviyelerini; sağlıklı ve dengeli beslenmeden uzaklaşan, çalışma saatleri ve koşulları nedeniyle hızlı gıdalara yönelmek zorunda kalan modern insan ve sanayi toplumları için tercih sebebi kılmakta. Ayrıca, kapsül, saşe, emme tableti gibi hızlı tüketilebilen probiyotikleri de günlük yaşama dahil etmek oldukça kolay."

Probiyotik ürünlerinin satın alındıktan sonra uygun ortam ve sıcaklıkta saklanması, önerilen miktar ve sıklıkta kullanılması, kullanım için açlık-tokluk gibi önerilerine uyulmasının kullanıcıların özen göstermesi gereken konular olduğunu aktaran Onat, "Probiyotiklerde özellikle hastalık yapıcı özellik olmamalı ve antibiyotiklere karşı duyarlı olmalı. İdeal probiyotik, laktik asit ve antimikrobiyal madde üretmelidir. Bağırsak yüzeyi ile uyumlu olmalıdır. Genetik olarak stabil olmalıdır. Gıda güvenliği ve klinik kullanımda güvenli olmalıdır. Gastrointestinal kanalda kalıcı olabilmelidir. Asit ve safraya tolerans gösterebilmelidir." ifadelerini kullandı.

Onat, probiyotikler üzerinde yapılan son çalışmaların, probiyotiklerin gelecek dönemde kanser, obezite ve sinir sistemi hastalıklarına da yararlı olabileceğini ortaya koyduğunu bildirdi.