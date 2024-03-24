Prof. Cengiz Kuday uyardı: Beyin tümörünün belirtileri her hastada farklı

Yayınlanma: 24.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.03.2024 - 04:00

Her yıl tespit edilen beyin tümörlerinin tüm tümörler içerisinde yüzde 1.5 orana sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Cengiz Kuday, “Bu tümörler başka organın kanserinden sıçrayarak metastatik de olabilir, beynin kendi tümörü de olabilir. Beyinde oluşan tümörler nerede olduğuna göre belirtiler verir. Kafatası içerisinde olan beyinde oluşan herhangi bir fazlalık beyinde basıncın artmasına neden olur” diye konuştu.

Beyin tümöründe ilaç, radyoterapi, ameliyat gibi birçok tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Kuday, “Tümör iyi huylu veya kötü huylu olabilir. İyi huylu olanlar bile ameliyat edildiğinde tekrarlama ihtimali yüzde 20’dir. Ameliyata, kişilerin yaşına, genel duruma, sosyal durumuna, mesleğine göre karar veririz. Dünyada ve ülkemizde tümörlerin tedavisine ilişkin çalışmalar yapılıyor” dedi.

Kuday sözlerini şöyle sürdürdü: “Her tümör her kişi için kişiseldir. A tümörü B insanında farklı, C insanında farklı belirtileri gösterir. Bugünkü teknolojiyle çıkarılamayacak beyin tümörü yoktur. Önemli olan hangisinin çıkarılıp hangisinin çıkarılamayacağına karar vermektir. Bu da yıllar içinde tecrübeyle öğreniliyor.”