Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol kimdir? Esin Davutoğlu Şenol neden tehdit aldı?
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne 2 adet dana dili bırakıldı. Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol kimdir? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol neden tehdit alıyor?
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 23 Mart 1963 tarihinde Ankara'da doğdu. Davutoğlu,1981 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda ihtisas yapmaya başladı. 1992 yılın yardımcı doçent, 1996 yılında doçent, 2003 yılında da profesör ünvanını aldı. 2009-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı başkanı oldu.
2013 yılında KLİMİK derneği alt grubu olarak Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu (EBÇG) kurmuş ve halen başkanlığını yürütmektedir.
PROF. DR. ESİN DAVUTOĞLU ŞENOL'UN DENEYİMLERİ
Transplantasyon ve Kanser Hastaları- Enfeksiyon Konsultanı
Kök Hücre nakli ve Hematoloji Birimi- Enfeksiyon Konsultanı
İmmun Sistemi Baskılanmış hastalarda Enfeksiyon
“Erişkin Aşı Merkezi” Gazi Üniversitesi- Kurucusu
Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Akreditasyon Ofisi (GÜADEK) –Kurucu
Gazi Üniversitesi-Avrupa üniversiteler Birliği ve Bolonya Süreci-Kurucusu
ESİN DAVUTOĞLU ŞENOL NEDEN TEHDİT ALIYOR?
Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, koronavirüs salgını sürecinde bilimi referans alan uyarı ve önerileri nedeniyle aşı karşıtı gericilerin hedefinde. Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un son olarak ofisinin önüne 2 adet dana dili bırakıldı. Daha önce birçok kez aşı karşıtları tarafından tehdit aldığını ifade eden Şenol olaydan sonra koruma talebinde bulundu.
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