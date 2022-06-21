Uzmanlar uyardı: Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından koronavirüs vakaları arttı

21 Haziran 2022 Salı, 04:00

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının ardından yeniden artış yaşanmaya başladı. Uzmanlar, Türkiye’nin şu anda önlem alma konusunda hiçbir şey yapmayan tek ülke olduğunu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastanelere başvurularının arttığına dikkat çekti. Omicron’un BA.4 ve BA.5 varyantlarının çok hızlı bulaştığının altını çizen Ceyhan, “Türkiye’de test yapma şartları çok zorlaştırıldığı için vakalardaki artışın da farkında değiliz. Artık pandemiye ayrılacak bir bütçe de yok. Pandemi yokmuş gibi davranılıyor. Hiçbir kural koymadan bütün turistleri kabul etme kararı aldık. Kontrolü güç sonuçlara yol açacak” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, aşılama nedeniyle sağlanan bağışıklıkta düşüş sürecine girildiğine dikkat çekti. Şenol, “Dünyada ölüm sayısında artış var. Yeni varyantlar nedeniyle hareketlenme var. Türkiye şu anda hiçbir şey yapmayan tek ülke. Aşılama tamamen durdu. Bayram sonrasında okulların açılmasına kalmadan vaka sayılarının daha da artacağı öngörülüyor. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda zorunlu olmalı” dedi.