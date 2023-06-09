Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Kızamığın nedeni aşı karşıtlığı

Pandemi sırasında artan aşı karşıtlığının etkisiyle çocukluk çağı aşılama oranlarının düşmesi ve düzensiz göçle aşı takiplerinin zorlaşması, yıllardır görülmeyen kızamık vakalarının yeniden ortaya çıkmasına neden oldu. Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Kızamığın nedeni aşı karşıtlığı" dedi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Kızamığın nedeni aşı karşıtlığı
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Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Türkiye’nin kızamık vakalarında Avrupa’da ikinci sırada olduğuna dikkat çekerek “Ankara’da bir bölgede, çocuklarına aşı yaptırmayanların oranı yüzde 25” dedi. Kızamık hastalığının aşılı kişilere bulaştığında bile riske soktuğunun altını çizen Şenol, artıştaki nedenin ise aşı karşıtlığı olduğunu belirtti.

(Esin Davutoğlu Şenol)

Şenol, “İstanbul’da yoğun bakım yatışı gerektiren kızamık vakalarının olduğunu, çeşitli merkezlerde ayrı yoğun bakım merkezleri açıldığını duyuyoruz. Türkiye’de Nisan 2022 ve Mart 2023 tarihleri arasında 800’den fazla vaka bildirilmiş. Alarm edici bir bulgu bu. Kızamık; ölümcül, sakat bırakan, geçirildikten 10 yıl sonrası için bile nörolojik hasar bırakan ciddi bir hastalık” diye konuştu. 


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