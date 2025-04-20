Prof. Dr. Sönmez: ‘Stresten uzak durmak önemli’

Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 04:00

Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Aort damarı yırtılmalarından korunmanın en etkili yolu tansiyonu düşük tutmak. 3-4 tansiyon ilacıyla bile tansiyonu düzenlenemeyen hastalarımız var. Risk grubu hastalar için en önemli nokta stresten uzak durmak” ifadelerini kullandı.

Aort damarı yırtılmasının damar duvarının ani ve ciddi hasar görmesiyle ortaya çıkan kalp rahatsızlığı olduğunu belirten Sönmez, “Aort, üç katmanlı bir yapıya sahiptir ve ani kan basıncı yükselmeleri bu tabakalar arasında yırtılmalara neden olabilir. Yırtılma göğüs, karın veya her iki bölgede olabilir ve ilerlerse ameliyat kaçınılmaz” diye konuştu. Aort damarının 5 cm’ye ulaştığında yırtılma riskinin belirgin bir şekilde arttığını vurgulayan Sönmez, “Normalde 2.5-3 cm çapında olan aort, 3.5 cm’den sonra yakından takip edilmeli, 4 cm’i geçtiğinde ise yıllık tomografi ile izlenmelidir. 5 cm’e ulaştığında yırtılma riski belirgin şekilde artar. Bazen 4-5 cm arasında bile yırtılmalar meydana gelebilir” ifadelerini kullandı.

Sönmez, “Bu hastalıkta yüksek tansiyon en büyük risk faktörlerinden biri ancak stres, ağır yük kaldırma, şiddetli öksürük gibi durumlar da tetikleyici olabilir. Düzenli kontrol ve yaşam tarzı değişiklikleri büyük önem taşır. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi için, özellikle sağlık otoritelerinin bilgilendirme kampanyaları düzenlemesi ve geniş çaplı farkındalık yaratması gerekmektedir. Ünlü isimlerin sağlık sorunları, halkın bu konuda daha dikkatli olması için bir uyarı niteliğinde olabilir” değerlendirmesinde bulundu.