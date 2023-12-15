Psikiyatr uzmanı açıkladı: Huzursuzluk nedir? Huzursuzluk nasıl geçer? İnsan neden huzursuz hisseder?

Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:46

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:11

Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Günaydın, huzursuzluğa iyi gelen tavsiyelerde bulundu. Huzursuzluk halinin ne olduğundan bahseden Uzm. Dr. Günaydın, "Huzursuzluk genellikle içsel bir durumu ifade eder ve kişinin içsel dengesini, huzurunu kaybettiği bir durumu anlatır. Bu hissiyat, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir ve kişisel, duygusal veya çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir” şeklinde konuştu.

“HER BİREY FARKLI YOLLAR DENEYEBİLİR”

Hemen hemen herkesin hayatının bir döneminde huzursuzluk hissine kapıldığını söyleyen Uzm. Dr. Günaydın, “Her bireyin huzursuzlukla başa çıkma mekanizması farklıdır. Bazıları için bu durum spor yapmak, meditasyon yapmak gibi aktivitelerle aşılabilirken, diğerleri için profesyonel destek almak daha etkili olabilir. Huzursuzluk hissi sürekli devam ediyorsa ve yaşam kalitesini olumsuz etkiliyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemli bir adım olabilir” ifadelerine yer verdi.

“HUZURSUZLUĞUN EN SIK RASTLANAN 8 NEDENİ”

Huzursuzluğun genellikle birçok farklı faktörden kaynaklanabildiğini ve kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini söyleyen Uzm. Dr. Günaydın, insanların huzursuzluğa kapıldıkları yaygın nedenleri şöyle sıraladı:

"Stres ve baskı: Çeşitli stres faktörleri, iş veya kişisel hayatla ilgili baskılar, mali sorunlar gibi durumlar insanların huzursuz hissetmelerine neden olabilir.

Duygusal sorunlar: Kaygı, depresyon, yalnızlık gibi duygusal sorunlar da huzursuzluk hissine yol açabilir. İnsanlar bu tür sorunlarla başa çıkmak için kendilerini içsel bir kapanmaya çekebilirler.

İlişki sorunları: Aile içi problemler, arkadaşlık sorunları veya romantik ilişki problemleri de huzursuzluğa neden olabilir. İnsanlar bu tür durumlarla başa çıkabilmek için kendilerini izole edebilirler.

Belirsizlik ve gelecek endişeleri: Gelecek hakkında belirsizlikler, kariyerle ilgili endişeler veya yaşamın genel belirsizlikleri insanları huzursuz kılabilir.

Çevresel faktörler: Günlük yaşamdaki olumsuz çevresel faktörler, gürültü, kalabalık, trafik gibi etmenler de huzursuzluğa katkıda bulunabilir.

Başarısızlık ve hayal kırıklıkları: Beklenen başarıları elde edememek, hayal kırıklıkları yaşamak insanları huzursuz kılabilir. Bu durumda, insanlar duygusal olarak geri çekilebilirler.

Fiziksel sağlık sorunları: Fiziksel sağlık sorunları da huzursuzluk hissine neden olabilir. Ağrı, rahatsızlık veya ciddi sağlık sorunları, kişinin ruh halini etkileyebilir.

Teknoloji bağımlılığı: Sürekli olarak teknolojiye maruz kalmak, sosyal medya stresi, bilgi bombardımanı gibi faktörler de huzursuzluğa neden olabilir.”



Bu nedenlerin genellikle birbirine bağlı olduğunu ve kişisel deneyimlerle şekillenebileceğini dile getiren Günaydın, “Huzursuzlukla başa çıkabilmek için duygusal sağlık, destek sistemleri ve etkili başa çıkma mekanizmaları geliştirmek önemlidir. Profesyonel yardım almak da gerektiğinde bu süreçte önemli bir adım olabilir” şeklinde konuştu.

“HUZURSUZLUĞA İYİ GELECEK TAVSİYELER”

Uzm. Dr. Günaydın, huzursuzlukla başa çıkabilmek için önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

"Derin nefes almak ve meditasyon yapmak: Derin nefes almak, stres seviyelerini azaltabilir ve sakinleşmenize yardımcı olabilir. Meditasyon da zihinsel huzuru artırabilir. Fiziksel aktivite: Egzersiz yapmak, vücutta endorfin salgılar ve genel ruh halini iyileştirir. Günde en az 30 dakika yürüyüş, yoga gibi aktiviteler huzursuzluğu azaltabilir. Sağlıklı beslenme: Dengeli bir diyet, enerji seviyelerini dengeleyebilir ve genel sağlığı iyileştirebilir. Aşırı şeker, kafein ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak da önemlidir. Uyku düzenine dikkat etmek: Yeterli ve düzenli uyku, zihinsel sağlığınızı olumlu yönde etkiler. Geceleri uyku düzenine dikkat ederek, daha iyi bir ruh hali elde edebilirsiniz. Sosyal bağlantıları Güçlendirmek: Aile ve arkadaşlarınızla zaman geçirmek, duygusal destek sağlayabilir. Sosyal bağlantılar, huzursuzluğun azalmasına yardımcı olabilir. Problem çözme yeteneklerini geliştirmek: Karşılaştığınız sorunları çözme becerilerinizi geliştirmek, yaşamda karşılaştığınız zorlukları daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir. Profesyonel yardım almak: Huzursuzluk, zamanla geçmeyen ve ciddi bir hal aldığında profesyonel yardım almak önemlidir. Hobiler ve rahatlatıcı aktiviteler: Kendinize zaman ayırarak hoşlandığınız aktivitelere yönelmek, stresten uzaklaşmanıza ve huzuru bulmanıza yardımcı olabilir."

“UZMAN HEKİMDEN DESTEK ALINABİLİR”

Bu önerilerin her bireyde farklılık gösterebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Günaydın, “Unutmayın ki herkes farklıdır, bu öneriler herkes için geçerli olmayabilir. Eğer huzursuzluğunuz devam ediyorsa veya ciddi bir sorun gibi görünüyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir” dedi.