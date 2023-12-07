Psikiyatri uzmanları açıkladı: Hava değişimleri psikolojinizi bozuyor olabilir

Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:20

Güncelleme: 07.12.2023 - 10:22

Psikiyatri Uzmanı Dr. Sıdıka Oksay, sık değişen hava sıcaklıklarının insan psikolojisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Sonbahardan kış mevsimine geçişte yaşanan ani hava değişimlerinin insanların giyim tercihlerini etkilediğini belirten Dr. Oksay, grip ve soğuk algınlığı gibi fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra psikoloji üzerinde de etki yarattığını ifade etti.

Özellikle yağışlı ve kapalı hava koşullarının depresif hissettirebileceğini, aynı şekilde çok sıcak havanın öfke hissi uyandırabileceğini söyledi. Ayrıca, havanın hızlı değişiminin insan adaptasyonunu zorlaştırdığını vurgulandı.

GÜN IŞIĞININ AZALMASI DEPRESYONU TETİKLEYEBİLİR

Depresyonun sonbahar ve kış aylarında gün ışığının azalmasından etkilendiğini belirten psikiyatrist, bu dönemde depresyon vakalarının arttığını ifade etti. Aynı zamanda bipolar bozukluk gibi duygusal durum bozukluklarının da mevsimsel değişimlere bağlı olarak etkilenebileceğini söyledi.

Global ölçekte iklim krizi ve mevsim değişiklikleriyle ilgili haberlerin insan psikolojisi üzerinde de etkiler yarattığını belirten Dr. Oksay, bu tür haberlerin genel olarak kaygıyı artırdığını ve sakin kalmak adına nefes egzersizleri gibi yöntemlere başvurmanın önemli olduğunu ifade etti.