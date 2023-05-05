'Pulmoner hipertansiyon kanserin en tehlikeli türleriyle yarışıyor'

Yayınlanma: 05.05.2023 - 16:58

Güncelleme: 05.05.2023 - 17:01

Her yıl 5 Mayıs Dünya Pulmoner Hipertansiyon Günü kapsamında bu hastalığa ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla çok sayıda ülkede eşzamanlı olarak çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

"KALP, AKCİĞER DOLAŞIM BOZUKLUĞUDUR"



Pulmoner Hipertansiyon hastalığının kanserin en tehlikeli türleri ile yarıştığına dikkat çeken Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akbulut, “Birçok hastalık sonucu gelişen ve kompleks bir hastalık olan Pulmoner hipertansiyon (PH), akciğer damarlarında kan basıncı artışı ile seyreden, zamanında doğru tedavi edilmediği taktirde kalp yetersizliği ve ölümle sonuçlanan ciddi bir kalp, akciğer dolaşım bozukluğudur" dedi.

"BEBEĞİN YAŞAMINI TEHLİKEYE ATIYOR"



Dünyada milyonlarca yetişkin ve çocuğun pulmoner hipertansiyon hastalığının pençesinde olduğunun tahmin edildiğini belirten Akbulut şunları söyledi:

“Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülen bu hastalık, gebelik sürecinde anne kadar bebeğin de yaşamını tehlikeye atıyor. Gebeliklerin yaklaşık %56’sı anne ve bebeğin ölümüyle sonuçlanıyor.

Pulmoner hipertansiyon hastası gebeler, hamilelik sürecinin büyük bölümünü zorlu ve dayanılmaz yoğun bakım şartlarında geçiriyor. Gebeliklerin yaklaşık %56’sı ne yazık ki anne ve bebeğin ölümüyle sonuçlanıyor. Dünyada ve Türkiye’de pulmoner hipertansiyonlu kadınların kesinlikle gebe kalmamaları, mevcut gebeliklerin ise sonlandırılması öneriliyor. Özellikle ise deniz seviyesinden bin 500 metreden daha yüksek rakımlarda yaşamını sürdürenleri hedef alıyor.

Doğası gereği oldukça kompleks bir hastalık olan pulmoner hipertansiyon, sıkça karşılaşılan yüksek tansiyon ya da sistemik kan basıncı artışıyla karıştırılabiliyor. Karakteristik olarak birbirinden tamamen farklı pek çok hastalık pulmoner hipertansiyona yol açabiliyor. Nedenini halen açıklayamadığımız bazı etkenlerle genetik bozukluklar, ilaç ve toksinler, bağ dokusu hastalıkları, doğuştan kalp hastalıkları, karaciğer hastalıkları, bazı viral ya da paraziter enfeksiyonlar pulmoner hipertansiyonun nedenleri olarak gösteriliyor. Kalbin sol tarafını etkileyen bazı doğumsal ya da edinsel sorunlar, akciğer hastalıkları, sürekli düşük oksijen düzeyi, akciğer damarlarını tıkayan pıhtı ya da pıhtı dışı etkenler ile etki mekanizmaları belirsiz hematolojik, sistemik, metabolik bazı hastalıklar da pulmoner hipertansiyonun çıkış noktasını oluşturabiliyor."