Rahim ağzı kanserinde aşı ve tarama hayat kurtarıyor

Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:51

Güncelleme: 16.09.2024 - 10:51

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Çankaya, rahim ağzı kanserinin kadın kanserleri arasında dördüncü sırada yer aldığını belirterek, korunma stratejilerinin önemine dikkat çekti. Çankaya, "Rahim ağzı kanserinden korunmada ilk aşamamız aşıdır. İkinci aşama tarama, üçüncü aşama ise tedavidir. Tarama testlerimizi ihmal etmemeliyiz" dedi.

SAĞLIKLI KADIN, SAĞLIKLI TOPLUM

Kadın sağlığının toplum sağlığı üzerindeki etkisini vurgulayan Dr. Çankaya, "Bir kadının ruhsal ve fiziksel iyilik hali, yalnızca kendisini değil, genel toplum refahını da etkiler" ifadelerini kullandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın sağlığının önemine dikkat çeken Çankaya, rahim ağzı kanseri taramalarının önemini anlattı.

SMEAR TESTİ NE ZAMAN VE NERELERDE YAPILMALI?

Dr. Çankaya, smear testlerinin ilk cinsel aktivitenin başlamasından bir yıl sonra ve 21-65 yaşları arasında üç yılda bir yapılması gerektiğini belirtti. "Eğer HPV testi ile birlikte uygulanıyorsa, 30 yaşından sonra beş yılda bir yapılması yeterlidir. 65 yaş üstü hastalar, üç normal sonuç almışlarsa artık taramadan çıkarılabilir" dedi.

Çankaya, smear testlerinin Kadın Doğum Poliklinikleri, KETEM Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapılabildiğini vurguladı.

Ayrıca, mobil KETEM araçlarının da belirli aralıklarla ilçe, köy ve kasabalara geldiğini belirterek, kadınların tarama testlerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Kansere karşı etkin tarama yöntemlerinin olduğunu vurgulayan Dr. Çankaya, meme ve kolorektal kanser taramalarının da KETEM'lerde ücretsiz olarak yapılabileceğini ekledi.